Охоронець столичного університету коригував удари по ТЕЦ Києва — СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України нейтралізували чергового поплічника російських окупантів. Чоловік, який працював звичайним охоронцем в одному зі столичних університетів, виявився агентом воєнної розвідки РФ. Він допомагав ворогу коригувати удари по Києву та збирав дані про українських військових на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чим займався зрадник у столиці

Як зазначають у відомстві, головним завданням фігуранта у Києві було відстеження наслідків російських повітряних атак. Зловмисник особисто об’їжджав місця ворожих влучань, робив фотографії руйнувань та позначав точні координати на Google-картах.

Особливу увагу ворожий агент приділяв енергетичній інфраструктурі міста. Зокрема, він проводив дорозвідку навколо столичних теплоелектроцентралей, щоб росіяни могли завдати більш влучних повторних ударів та залишити місто без світла й тепла.

Шпигунство за східним фронтом та зв’язок через сестру

Окрім роботи в Києві, зловмисник намагався здобути секретну інформацію про Донецький напрямок. Шляхом завуальованих розпитувань у розмовах зі своїми знайомими, він намагався вивідати місця розташування запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони на сході України.

Слідство встановило, що до співпраці з російським ГРУ чоловіка залучили через родинні зв’язки. Головною зв’язковою між агентом та кураторами зі спецслужб РФ виступала його рідна сестра, яка наразі проживає на території країни-агресорки. Саме їй він пересилав усі зібрані розвідувальні матеріали.

Правоохоронці затримали фігуранта за місцем його проживання у Київській області. (Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкащини за керівництва обласної прокуратури). Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, де містилися беззаперечні докази листування з ворогом.

Наразі слідчі Служби безпеки офіційно повідомили затриманому про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Суд уже відправив підозрюваного під варту, можливість внесення застави не передбачена. За скоєне йому загрожує найвища міра покарання — довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

