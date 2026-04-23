СБУ запобігла терактам у ліцеях: підлітки готували підрив бомби та розстріли однокласників

В Україні ледь не сталися жахливі трагедії у закладах освіти. СБУ та Нацполіція змогли на випередження викрити двох школярів із Кіровоградської та Одеської областей, яких російські куратори готували до здійснення масових вбивств однокласників.

Вербування через TikTok та Telegram: як дітей ламали психологічно

Як з’ясувало розслідування, ворог діяв через популярні серед молоді платформи. Російські спецслужбісти використовували Telegram-канал та TikTok для пошуку вразливих підлітків. Росіяни маніпулювали дітьми, обіцяючи справедливу помсту за шкільні образи, булінг або переконуючи, що це єдиний шлях захистити родину.

Це не просто злочин, це витончена психологічна операція. Росіяни використовують найвразливіші місця підліткової психіки — почуття образи чи самотності — аби перетворити українських дітей на вбивць, а потім і на жертв, аби просто замести власні сліди, — коментують ситуацію правоохоронці.

Бомба в рюкзаку та дідівський обріз: деталі підготовки

На Кіровоградщині 15-річний учень ліцею вже перейшов від слів до діла. Під кураторством із РФ він виготовив саморобну вибухівку з підручних засобів. Хлопець планував принести її до школи та підірвати під час перерви. Для тих, хто міг вижити після вибуху, він приготував дідівську мисливську рушницю та ніж.

Під час обшуків у підлітка знайшли:

Готовий вибуховий пристрій;

Мисливську зброю;

Гаджети з детальними інструкціями від російських наставників.

План без свідків: самогубство як фінальна точка

Найбільш цинічним у цій історії є те, що після масового вбивства куратори вимагали від підлітків накласти на себе руки. Російські спецслужби хотіли закрити справу разом із виконавцями, щоб не залишити жодних живих свідків своєї причетності до терактів.

Аналогічний сценарій готували й на Одещині. Там школяр мав отримати вогнепальну зброю поштою, проте силовики вчасно виявили канал зв’язку та запобігли відправці.

Наразі 15-річному фігуранту з Кіровоградщини вже оголошено підозру за статтею про підготовку до теракту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, а правоохоронці закликають батьків уважніше стежити за активністю дітей у соцмережах та звертати увагу на сумнівні групи.

Ситуація з вербуванням дітей — це лише частина ширшої стратегії РФ щодо проникнення в українську систему освіти. Поки спецслужби РФ намагаються перетворити учнів на вбивць, деякі освітяни самі стають на шлях зради.

Логічним і водночас шокуючим продовженням цієї теми стало викриття заступниці директора однієї зі шкіл Краматорська.

