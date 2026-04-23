СБУ предотвратила теракты в лицеях: подростки готовили подрыв бомбы и расстрелы одноклассников

В Украине едва не произошли ужасные трагедии в учебных заведениях. СБУ и Нацполиция смогли на опережение разоблачить двоих школьников из Кировоградской и Одесской областей, которых российские кураторы готовили к совершению массовых убийств одноклассников.

Вербовка через TikTok и Telegram: как детей ломали психологически

Как установило расследование, враг действовал через популярные среди молодежи платформы. Российские спецслужбисты использовали Telegram-канал и TikTok для поиска уязвимых подростков. Россияне манипулировали детьми, обещая справедливую месть за школьные обиды, буллинг или убеждая, что это единственный путь защитить семью.

— Это не просто преступление, это изощренная психологическая операция. Россияне используют самые уязвимые места подростковой психики — чувство обиды или одиночества — чтобы превратить украинских детей в убийц, а затем и в жертв, чтобы просто замести собственные следы, — комментируют ситуацию правоохранители.

Бомба в рюкзаке и дедовский обрез: детали подготовки

На Кировоградщине 15-летний ученик лицея уже перешел от слов к делу. Под кураторством из РФ он изготовил самодельную взрывчатку из подручных средств. Парень планировал принести ее в свое учебное заведение и взорвать во время перемены между уроками. Для тех, кто мог выжить после взрыва, он приготовил дедовское охотничье ружье и нож.

Во время обысков у подростка нашли:

Готовое взрывное устройство;

Охотничье оружие;

Гаджеты с подробными инструкциями от российских наставников.

Читать по теме Дискредитация ВСУ и фейковые минирования: СБУ ликвидировала ботоферму на 20 тыс. аккаунтов Изъяты тысячи сим-карт и модемов.

План без свидетелей: самоубийство как финальная точка

Самым циничным в этой истории является то, что после массового убийства кураторы требовали от подростков покончить с собой. Российские спецслужбы хотели закрыть дело вместе с исполнителями, чтобы не оставить никаких живых свидетелей своей причастности к терактам.

Аналогичный сценарий готовили и в Одесской области. Там школьник должен был получить огнестрельное оружие по почте, однако силовики вовремя обнаружили канал связи и предотвратили отправку.

На данный момент 15-летнему фигуранту из Кировоградской области уже объявлено о подозрении по статье о подготовке к теракту. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а правоохранители призывают родителей внимательнее следить за активностью детей в соцсетях и обращать внимание на сомнительные группы.

Предательство в системе образования: дело завуча из Краматорска

Ситуация с вербовкой детей — это лишь часть более широкой стратегии РФ по проникновению в украинскую систему образования. Пока спецслужбы РФ пытаются превратить учеников в убийц, некоторые педагоги сами становятся на путь предательства.

Логическим и одновременно шокирующим продолжением этой темы стало разоблачение заместителя директора одной из школ Краматорска.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!