Погода в Днепре на май 2026: окончательное потепление с небольшими дождями

Май – последний месяц весны, который традиционно приносит тепло, зелень и первые настоящие прогулки в выходные.

Но прежде чем планировать отдых на улице, стоит узнать, какая погода на май 2026 г. в Днепре будет ждать горожан в этом году. Читай детальный прогноз на каждую декаду месяца – в материале.

Погода в Днепре на май 2026: первая декада, с 01.05 по 10.05

Начало мая в Днепре будет достаточно дождливым: 1 и 2 числа город встретит ливнями и кратковременными осадками, а 5 и 7 мая дождь вернется снова.

Немного отдохнуть от облаков удастся только 3-го — в городе ожидается частичное прояснение с солнцем. Остальные дни декады пройдут под преимущественно облачным или изменчивым небом.

Температура в начале месяца будет умеренно весенней: ночью воздух будет охлаждаться до +5…+13°C, а днем ​​термометр подниматься до +13…+18°C.

Читать по теме Погода во Львове в мае 2026: редкие дожди и грозы будут ждать горожан в течение месяца Будет ли сильная жара в течение месяца в городе?

Погода в Днепре в мае 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

Среда месяца обещает быть наиболее насыщенной осадками: ливни и грозы ожидаются 14 и 19 мая, а 16 числа прогнозируется небольшой дождь. Небольшие просветы между облаками появятся 11 и 13 числа, однако в целом декада будет пасмурной и влажной.

Температурный режим при этом будет постепенно расти: днем ​​воздух будет прогреваться до +17…+21°C, а ночью — до +9…+14°C. Несмотря на дожди, ощутимого похолодания не ожидается — наоборот, именно в этот период в городе будет тепло.

Прогноз погоды в Днепре на май 2026 г.: третья декада, с 21.05 по 31.05

Последняя декада мая начнется без существенных потрясений: с 21 по 25 число будет преобладать пасмурная погода с отдельными прояснениями и небольшими дождями.

Приятным исключением станет 28 мая — преимущественно солнечный день, что позволит отдохнуть на свежем воздухе, однако 31 вновь ожидаются кратковременные осадки.

Температура в конце месяца будет уверенно двигаться вверх и станет самой высокой за весь май: днем ​​воздух будет прогреваться до +17…+22°C, а ночью — до +10…+15°C. Такие показатели уже будут полностью соответствовать началу летнего сезона.

Раньше мы писали, какая будет погода в Киеве в мае 2026 — читай в материале прогноз на каждую декаду месяца.

