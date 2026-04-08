Погода во Львове в мае 2026: редкие дожди и грозы будут ждать горожан в течение месяца

Вскоре всех нас ждет лето и куча развлечений, которые можно вместе проживать с друзьями или близкими людьми. Однако перед новым временем года нас еще ждет последний месяц весны. Читай, какая будет погода во Львове в мае 2026 года и к чему готовиться горожанам и гостям города — в материале.

Погода во Львове в мае 2026: первая декада, с 01.05 по 10.05

Начало мая во Львове кажется достаточно богатым осадками: в частности, с 1 по 3, а также 8 числа в городе прогнозируется сильный дождь. Все остальные дни в течение этой декады просматриваются преимущественно облачными с короткими промежутками солнечного света.

Что касается температуры воздуха, то морозные показатели горожане точно не увидят: в течение ночи во Львове в мае показатель термометра будет на уровне +5…+9°C, тогда как в дневные часы температура будет достигать +15…+18°C, при которой будет комфортно гулять по паркам или открытым местностям и наслаждаться природой.

Читать по теме Погода на май 2026: прогноз температур в последний месяц весны

Погода во Львове на май 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

Середина мая в городе будет гораздо благоприятнее осадков, чем начало месяца: в течение всей десятидневки вообще не прогнозируется осадков — небо в основном будет безоблачным, а солнце будет радовать улицы своим теплом. Однако этот период не оставил нас без сюрпризов, ведь 17 и 18 числа Львов услышит грозу.

Что касается температурного режима, то здесь тоже лучше ситуация, чем была: в течение этих дней температура воздуха прогреется до +17…+22°C в дневные часы суток, а ночью — до +7…+11°C.

Прогноз погоды во Львове в мае 2026 года: третья декада, с 21.05 по 31.05

К концу месяца погода в городе покажется почти такой же, как и в прошлую декаду, однако есть определенные изменения, ведь 27 числа в городе прольет небольшой дождь, что немного освежит улицы после ежедневного солнца. Также, 25, 26 и 28 мая снова будет гроза, но уже без осадков.

Температура предполагается почти такой же, как и в середине месяца: днем ​​воздух будет прогреваться до ощутимых +22…+23°C, в то же время ночью — до +9…+12°C, что будет знаменовать постепенную готовность Львова к приходу лета.

Раньше мы писали, какой посевной календарь на май 2026 — читай в материале. которые будут оптимальными днями последнего месяца для работ в саду или на огороде.

