Погода у Львові в травні 2026: нечасті дощі та грози чекатимуть містян протягом місяця

Вже незабаром на всіх нас чекає літо та купа розваг, які можна разом проживати з друзями чи близькими людьми. Однак перед новою порою року на нас ще чекає останній місяць весни. Читай, яка буде погода у Львові в травні 2026 та до чого готуватися містянам і гостям міста — в матеріалі.

Погода у Львові в травні 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Початок травня у Львові видасться доволі багатим на опади: зокрема, з 1 по 3, а також 8 числа у місті прогнозується сильний дощ. Всі інші дні протягом цієї декади перебачаються переважно хмарними з короткими проміжками сонячного світла.

Стосовно температури повітря, то морозні показники містяни точно не побачать: протягом ночей у Львові в травні показник термометра буде на рівні +5…+9°C, тоді як у денний час доби температура досягатиме +15…+18°C, за якої буде комфортно гуляти парками чи відкритими місцевостями та насолоджуватись природою.

Погода у Львові на травень 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

Середина травня у місті буде набагато сприятливішою на опади, ніж початок місяця: протягом всієї десятиденки взагалі не прогнозується опадів — небо переважно буде безхмарним, а сонце радуватиме вулиці своїм теплом. Однак цей період не залишив нас без сюрпризів, адже 17 та 18 числа Львів почує грозу.

Щодо температурного режиму, то тут теж краща ситуація, ніж була: протягом цих днів температура повітря прогріється до +17…+22°C у денні години доби, а вночі — до +7…+11°C.

Прогноз погоди у Львові у травні 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Під кінець місяця погода у місті видасться майже такою ж самою, як і минулої декади, однак є певні зміни, адже 27 числа у місті проллє невеликий дощ, що трохи освіжить вулиці після щоденного сонця. Також, 25, 26 та 28 травня знов буде гроза, але вже без опадів.

Температура передбачається майже такою ж самою, як і посеред місяця: вдень повітря прогріватиметься до відчутних +22…+23°C, водночас уночі — до +9…+12°C, що знаменуватиме поступову готовність Львову до приходу літа.

