Allegro в Украине: когда старт и станет ли польский маркетплейс новой Rozetka

Польский маркетплейс Allegro готовится официально выйти на украинский рынок.

По информации польского издания Wiadomosci Handlowe, уже в июне 2026 года украинские покупатели смогут делать заказы через специальный сервис Allegro International Ukraina.

Это может создать серьёзную конкуренцию для Rozetka.

Каким будет запуск Allegro в Украине

На первом этапе Allegro не будет открывать полноценный украинский маркетплейс. Сначала украинцам дадут доступ к товарам польских продавцов. То есть:

украинские пользователи смогут заказывать товары напрямую из Польши;

продавцами будут польские merchant-партнёры;

доставка будет осуществляться в Украину;

сервис будет работать в формате трансграничной торговли.

По предварительным данным, к запуску планируют подключить несколько сотен польских продавцов. Это означает, что ассортимент может быть очень большим уже с первых месяцев работы: электроника, бытовая техника, одежда, товары для дома, автотовары и другое.

Кто будет доставлять товары Allegro

Логистику будет обеспечивать Nova Post — международное подразделение «Новой почты». Компания уже активно работает в Польше и имеет готовую инфраструктуру для перевозок между странами.

Это важный момент, потому что скорость и надёжность доставки могут стать ключевым преимуществом Allegro.

Если доставка будет быстрой и недорогой, польский маркетплейс сможет быстро набрать популярность среди украинских покупателей.

Какие перспективы у Allegro в Украине

В будущем кампания планирует создать отдельный украинский сайт Allegro.ua и адаптировать платформу под украинский рынок, а также разрешить украинским продавцам продавать свои товары через платформу.

Подключение украинских производителей может начаться уже в 2027 году. Это означает, что Allegro хочет не просто продавать польские товары в Украину, а фактически построить полноценный локальный маркетплейс.

Однако уже сейчас кампания имеет свои преимущества:

очень большой ассортимент товаров из Польши и ЕС;

потенциально более низкие цены на часть товаров;

доступ к европейским брендам;

опыт работы одного из крупнейших маркетплейсов Центральной Европы.

Некоторые эксперты не исключают, что Allegro может пойти дальше и покупать локальные украинские компании или сотрудничать с местными партнерами, чтобы быстрее закрепиться на рынке.

Для покупателей это потенциально выгодно, а для украинских маркетплейсов — сигнал, что конкуренция может только усиливаться.

