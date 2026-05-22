PEPCO в Украине: когда ждать открытия первых магазинов сети

Польская сеть Pepco планирует выйти на украинский рынок, но делать это будет постепенно — официально сообщает Рepcogroup.eu.

Магазин Рepco в Украине: когда открытие

Сначала компания хочет открыть несколько пилотных магазинов и посмотреть, как формат работает в местных условиях. Речь не идёт о быстром разворачивании крупной сети, запланирован только осторожный старт, чтобы проверить спрос и операционные процессы.

Первые магазины могут появиться в 2026 году. Точных дат запуска пока нет, как и данных о количестве точек на старте.

Магазины Рepco в Украине: в каких городах могут открыть

В компании пока не называют города, где планируют открывать магазины, поскольку стартует только тестовый этап и всё зависит от ситуации на местах.

Основной принцип простой: сначала планируют открыть небольшое количество магазинов в выбранных регионах, а затем возможно расширение сети.

При этом будут учитывать и спрос, и логистику, и главное — условия безопасности.

Именно безопасность сотрудников и клиентов называют одним из ключевых факторов, от которых зависит запуск новых магазинов Pepco в Украине.

Сколько именно магазинов Pepco может появиться в Украине — пока неизвестно. Компания в целом планирует расширяться в разных странах Европы, и украинское направление, вероятно, станет частью этой торговой экспансии.

Украинский рынок считают перспективным — большое количество потребителей и значительный потенциал для освоения рынка на долгие годы.

Рepco в Украине: чем торгует бренд

Pepco работает как дискаунтер: продаёт недорогую одежду, товары для дома, декор, детские и сезонные вещи.

В Европе сеть уже хорошо развита и продолжает расширяться, поэтому Украину рассматривают как один из потенциальных рынков для роста.

Также в Pepco параллельно развивают цифровые сервисы и программы лояльности, а также мобильные приложения.

