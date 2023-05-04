Когда выкапывать тюльпаны и как это правильно делать: пошаговая инструкция

Одни из самых красивых и первых весенних цветов — это тюльпаны. Их цветение завершается уже в мае. После этого опытные садоводы выкапывают луковицы и хранят их до осени.

Когда выкапывать тюльпаны и как это правильно делать — читай в материале.

Когда выкапывать тюльпаны 2023

Луковицы цветов выкапывают чаще всего в конце июня или в начале июля. Некоторые садоводы делают это позже, например, в августе или в сентябре. Важно, что к этому времени местоположения луковиц не так-то просто будет отыскать.

Некоторые из них просто останутся подгнивать в земле. Именно поэтому нужно поймать момент, когда надземная часть растения пожелтеет и начнет немного подсыхать. По ней ты сможешь легко обнаружить в почве луковицу.

Как выкапывать тюльпаны: пошаговая инструкция

Извлеки луковицы из земли. Этим важно заниматься в теплую погоду. За неделю до процедуры не поливай цветы. Важно выбирать луковицы из сухой земли. Делай это нужно осторожно, стараясь не повредить ничего (особенно — посадочный материал для размножения тюльпанов). Копай глубже. Если ты несколько лет подряд не выкапывал луковицы, они наверняка ушли в глубину. Лучше использовать для этой цели не лопату, а вилы, чтобы снизить риск повреждения луковиц.

Как подготовить луковицы тюльпанов к хранению

Отряхни луковицы от земли, просуши их на солнечном месте. Обрежь надземную часть и рассортируй по размеру, отбраковывая поврежденные, пораженные заболеванием или вредителями экземпляры. Отобранный для хранения посадочный материал промой с помощью солевого раствора. Для этого 1 столовую ложку поваренной соли раствори в 1 литре воды. Затем еще раз просуши луковицы, разложи их по сортам в один слой в коробки или ящики и прикрепи бирки с названиями сортов. Удобнее всего хранить луковицы в лотках из-под яиц, разложив их по ячейкам.

Когда можно высаживать тюльпаны в цветник 2023

Чаще всего этим занимаются с сентября до ноября месяца. Это зависит о того, в каких климатических и погодных условиях ты живешь. Отдохнувшие луковицы тюльпанов высаживают в цветник и немного поливают водой.

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