Когда выкапывать тюльпаны и как это правильно делать: пошаговая инструкция

Одни из самых красивых и первых весенних цветов — это тюльпаны. Их цветение завершается уже в мае. После этого опытные садоводы выкапывают луковицы и хранят их до осени.
Когда выкапывать тюльпаны и как это правильно делать — читай в материале.
Луковицы цветов выкапывают чаще всего в конце июня или в начале июля. Некоторые садоводы делают это позже, например, в августе или в сентябре. Важно, что к этому времени местоположения луковиц не так-то просто будет отыскать.
Некоторые из них просто останутся подгнивать в земле. Именно поэтому нужно поймать момент, когда надземная часть растения пожелтеет и начнет немного подсыхать. По ней ты сможешь легко обнаружить в почве луковицу.
Чаще всего этим занимаются с сентября до ноября месяца. Это зависит о того, в каких климатических и погодных условиях ты живешь. Отдохнувшие луковицы тюльпанов высаживают в цветник и немного поливают водой.
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