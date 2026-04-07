Чем подкормить пионы весной, чтобы большие бутоны радовали глаз

Многие женщины обожают пионы. Эти цветы очень красивые, а также славятся своим сладким запахом. Те, кто любят эти цветы, сажают их на своей клумбе, чтобы потом наслаждаться цветением кустов. Чтобы было много пышных цветов, а не только зеленые листья, надо знать, чем подкормить пионы весной.

После зимы многие растения нуждаются в витаминах. Их нужно удобрять, чтобы они давали плоды, в нашем случае — цветы. Мы расскажем, чем удобрять пионы весной.

Чем подкормить пионы весной

Пионы — те цветы, которые долго растут и цветут на одном месте. Но для этого садоводам надо хорошо постараться. Куст пионов начинает цвести на третий год развития. Надо следить за состоянием растения, регулярно поливать его и удобрять. Пионы нужно подкармливать в период вегетации.

Пионы нуждается в трех этапах подкормки.

Первый раз подкормить куст пионов нужно, когда в саду растает весь снег. Первую подкормку проводят сразу после таяния снега. На этом этапе пионы нужны азотно-калийные удобрения. Пропорции: 10–15 г азота и 10–20 г калия на куст. Второй этап подкормки пионов проводят в период бутонизации. Удобрения должны содержать: азот (10–15 г на куст), фосфор (15–20 г) и калий (10–15 г). Третья подкормка проводиться через одну – две недели после цветения (во время закладки почек). На этом этапе удобрения должны содержать фосфор (15–20 г) и калий (10–15 г).

Важно помнить, что удобрения хорошо помогают в правильных количествах. Если переборщить, то на кусте пионов будет много зеленных листков, а бутоны будут плохо завязываться.

Какие вещества нужны пионам в удобрениях

Преимущественно удобрения для пионов состоят из:

азота — нужен для активного роста мощных и сильных побегов;

фосфора — помогает и поддерживает обильное цветение;

калия — очень важен в фазе бутонизации и цветения.

Если ты еще не разобрался(-лась) с удобрениями, можешь обратиться за консультацией в магазин, специализирующийся по уходу за садом и огородом. А также существуют уже готовые смеси, которыми можно подкармливать пионы весной.

