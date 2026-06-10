Стиль жизни Садоводство и огород

Как сделать отпугиватель птиц своими руками: топ-4 лучших методов для защиты сада и огорода

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 июня 2026, 17:00 5 мин.
как сделать отпугиватель птиц своими руками
Фото Pexels

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