Як зробити відлякувач птахів своїми руками: топ-4 найкращих методів для захисту саду та городу

З настанням сезону дозрівання врожаю перед багатьма садівниками та городниками постає серйозна проблема — як захистити ягоди, фрукти та молоді рослини від пернатих шкідників.

Замість використання дорогої чи небезпечної хімії краще звернутися до перевірених екологічних лайфхаків.

Створити ефективні та бюджетні засоби захисту можна власноруч за лічені хвилини, використовуючи звичайні пластикові пляшки та підручні матеріали — читай в матеріалі, як зробити відлякувач птахів своїми руками.

Відлякувач птахів своїми руками: топ 4 ідеї

Відлякувач птахів з пляшки

Цей варіант вважається одним із найпростіших у виконанні, але водночас вкрай дієвим. Для його створення знадобиться маленька пластикова пляшка та довгий міцний дріт.

Процес виготовлення виглядає так:

Зніми із пляшки етикетку та ретельно промийте її. У центрі кришки зроби отвір за допомогою свердла №5 або №6. Маркером намалюй з обох боків пляшки контури крил, виріж їх та зроби невеликі надрізи по краях, що імітуватимуть пір’я. Вигни крила у зворотний бік так, щоб усі вигини були спрямовані в одну сторону — це необхідно для правильної аеродинаміки та обертання під дією вітру. На горловині пляшки намалюй великі очі хижого птаха. Протягни через отвір у кришці дріт, додавши всередину гайку, яка слугуватиме підшипником для кращого ковзання, і зафіксуй конструкцію ізоляційною стрічкою. Інший кінець дроту зігни під кутом 90 градусів і вставте в металеву трубу, заглиблену в землю.

Під час найменшого подиху вітру конструкція починає швидко крутитися, створюючи силует хижака, що лякає птахів.

Багатолопатевий відлякувач птахів для великих ділянок

Якщо тобі потрібна потужніша конструкція, яка створює більше шуму та помітна здалеку, можна змайструвати складніший вітряк із кількох пляшок.

Для роботи знадобляться чотири маленькі пластикові пляшки, одна велика, газовий пальник з цвяхом, ступінчасте свердло та шматок арматури.

Технологія створення складається з таких кроків:

Зріж верхні частини з шийками у чотирьох маленьких пляшок так, щоб вийшли однакові заготовки-лопаті. На великій пляшці маркером розміть чотири симетричні отвори з різних боків, виріж їх, а саму пляшку акуратно розріж навпіл для зручності монтажу. Розпеченим на пальнику цвяхом зроби отвір у дні та кришці великої пляшки, після чого розшир його ступінчастим свердлом під розмір арматури. Встав шийки маленьких заготовок в отвори великої пляшки зсередини та щільно закрути їх кришками. Важливо, щоб усі лопаті дивилися в один бік для уловлювання повітряних потоків. Збери дві частини великої пляшки назад до купи та насади готову конструкцію на металеву арматуру, забиту в ґрунт.

Цей пристрій чудово уловлює навіть слабкий вітер. Завдяки великій площі лопатей він активно обертається, створюючи гучний шелест, що змушує птахів оминати город десятою дорогою.

Відлякувач птахів своїми руками за 5 хвилин

Для тих, хто шукає максимально швидке рішення, щоб терміново врятувати від нальотів птахів дозріваючу полуницю чи черешню, підійде експрес-метод. Для нього потрібна лише одна пластикова пляшка та звичайна дерев’яна палиця або опора.

Для створення такого відлякувача виконай наступні дії:

Візуально розділи пляшку вздовж і проріж по діаметру кілька вертикальних віконець. Надрізані пластикові смуги вигни назовні під кутом, формуючи своєрідні лопаті або віяло. У дні пляшки зроби рівний отвір, що відповідає діаметру вашої палиці. Насади пляшку через дно на палицю так, щоб опора впиралася зсередини в горловину, забезпечуючи вільний хід.

Встановлений біля ягідних кущів пристрій почне хаотично і швидко крутитися під дією повітряних мас. Блиск пластику та постійний рух заважають птахам приземлитися на грядки.

Читати на тему Як прибрати осине гніздо хімічними засобами та ефективними народними методами Як безпечно позбутися осиного гнізда.

Ароматично-світловий відлякувач подвійної дії

Цей метод є унікальним, оскільки поєднує в собі візуальне відлякування пернатих та ароматичний бар’єр проти комах. Він ідеально підходить не лише для саду, а й для захисту балконів, терас та підвіконь.

Для його приготування знадобляться 250 мл столового оцту, дрібка меленої кориці або гвоздики, ефірна олія м’яти чи лаванди, кулінарна фольга та невелика пляшка.

Змішай оцет зі спеціями та кількома краплями ефірної олії, залиш суміш настоятися протягом кількох годин, після чого проціди через марлю. Налий отриманий пахучий розчин у пластикову пляшку приблизно до половини. Скатай з кулінарної фольги кілька щільних блискучих кульок і кинь їх всередину пляшки. У верхній частині або кришці пляшки зроби кілька дрібних отворів для виходу аромату. Прив’яжи до горловини джутову мотузку або стрічку та підвісь конструкцію на гілку дерева чи карниз.

Принцип дії базується на двох факторах: сонячні промені відбиваються від фольги всередині пляшки, що під дією вітру створює яскраві рухомі відблиски, які сильно лякають птахів.

Водночас крізь отвори у повітрі поступово розноситься різкий для комах шлейф оцту та ефірних олій, створюючи надійну зону захисту від мошок та комарів. Рідину всередині можна легко оновлювати в міру вивітрювання.

Раніше ми писали, як відігнати шпаків від черешні — читай в матеріалі всі можливі способи боротьби з птахами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!