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Як зробити відлякувач птахів своїми руками: топ-4 найкращих методів для захисту саду та городу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Червня 2026, 17:00 5 хв.
як зробити відлякувач птахів своїми руками
Фото Pexels

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