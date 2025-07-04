Чи можна сіяти огірки в липні: реальний шанс отримати другий врожай

Липень здається пізнім часом для посадки огірків, але це зовсім не означає, що врожаю не буде. За правильно підібраних сортів і гарного догляду можна зібрати свіжі хрумкі огірочки вже в серпні. Особливо це актуально для тих, хто хоче мати повторну хвилю врожаю або посадити огірки після збирання ранніх культур (наприклад, редиски чи салату).

Головне — обрати для посадки скоростиглі, холодостійкі гібриди та створити умови для швидкого росту. Липнева розсада зростає в теплі, але вкорінюється в уже сухішому ґрунті, тому потребує більше вологи. Догляд у цей період буде трохи іншим, ніж навесні, але результат може приємно здивувати.

Читай, які сорти підходять для липневої посадки, як доглядати та чи реально отримати врожай — у нашому матеріалі.

Чи можна садити огірки в липні

Які сорти підходять для посадки в липні

Для літньої посадки обирають скоростиглі (40–45 днів) та самозапильні або сорти. Вони швидко родять і не залежать від комах-запилювачів, які вже менш активні в другій половині літа.

Герман F1 (Nunhems, Нідерланди)

Надранній самозапильний гібрид — урожай через 38–40 днів. Зеленці щільні, без гіркоти, не переростають. Ідеально підходить для літньо-осіннього оберту у відкритому ґрунті та теплицях.

Читати на тему Чим обробити огірки від павутинного кліща: секрети і методи садоводів Дізнайся у матеріалі Вікна-новини про ефективні засоби боротьби з павутинним кліщем.

Спіно F1 (Rijk Zwaan, Нідерланди)

Надійний сучасний гібрид для плівкових укриттів і відкритого ґрунту. Гарне плодоношення навіть у спеку, чудова якість зеленців. Висока толерантність до хвороб другого періоду вирощування.

Сатіна F1 (Nunhems, Нідерланди)

Самозапильний, створений для тривалого плодоношення в другій половині сезону. Має міцну шкірку, добре транспортується й не втрачає якості. Відзначається стабільністю в посушливу погоду.

Нейліна F1 (Clause, Франція)

Ранній гібрид із потужною кореневою системою, добре переносить спеку. Має імунітет до борошнистої роси, мозаїки та кладоспоріозу. Рекомендований для пізнього посіву в усіх зонах України.

Ізнік F1 (Syngenta, Нідерланди)

Міні-корнішон із відмінним смаком та високою врожайністю. Плодоносить навіть у складних умовах липневої спеки. Компактна рослина, гарно підходить для соління.

Делпіна F1 (Rijk Zwaan, Нідерланди)

Стабільний гібрид із коротким терміном дозрівання (до 45 днів). Плоди вирівняні, без гіркоти, підходять для салатів та соління. Добре росте у стресових умовах літа.

Еколь F1 (Bejo Zaden, Нідерланди)

Надранній гібрид типу корнішона, з рівномірним зав’язуванням плодів. Зеленці маленькі, циліндричні, ідеальні для маринування. Стійкий до комплексу хвороб, включаючи пероноспороз.

Догляд за липневими огірками

Оскільки посадка йде в спеку, особливу увагу треба приділити вологості й захисту від сонця.

Полив — щодня або через день, рано-вранці або ввечері, теплою водою. Мульчування — обов’язкове. Тирса, трава чи солома збережуть вологу та зменшать перегрів. Підживлення — через 7–10 днів після сходів: 1 раз — настій коров’яку (1:10) або золи; 1 раз у період цвітіння — калійно-фосфорне добриво. Підв’язування — допомагає рослинам краще провітрюватися та зменшити ризик грибкових хвороб.

Якщо посадити насіння огірків у першій половині липня, врожай буде в серпні-вересні, іноді аж до перших заморозків. Особливо це вигідно в південних і центральних регіонах України.

Наприкінці серпня можеш накривати огірки агроволокном на ніч — це продовжить сезон ще на 2–3 тижні.

Ще раніше ми давали інструкцію, як підживити огірки за допомогою дріжджів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.