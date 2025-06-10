Чим підживити огірки після сходів, щоб плодоносили, як на дріжджах

Огірки — одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні, яку вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Щоб отримати здорові рослини та багатий урожай, важливо забезпечити їм належний догляд з перших днів росту.

Одним із ключових чинників успішного вирощування є правильне та своєчасне підживлення, яке сприяє активному розвитку кореневої системи, формуванню зелені та зав’язей.

Читай, чим можна підживити огірки на початку росту, щоб отримати здорові рослини та гарний урожай — у матеріалі.

Чим можна підживити огірки після сходів

Органічні добрива

Перепрілий гній або перегній — дуже добре працює для ґрунту і росту зеленої маси. Перед посадкою або на початку росту можна розкласти навколо кущів.

Настій коров’яку (1:10) або курячого посліду (1:20) — поливати під корінь раз на 10–14 днів.

Не перевищуй концентрацію — огірки чутливі до надлишку азоту, від чого може бути багато листя, мало плодів.

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Мінеральні добрива

На початку росту сходів огірків важливий азот, але також потрібен фосфор і калій для розвитку коренів і імунітету.

Карбамід (сечовина) — 1 ст. ложка на 10 л води. Поливати раз на 7–10 днів, поки не з’являться квітки.

Нітроамофоска — універсальне добриво (1 ст. ложка на 10 л води).

Монофосфат калію — можна додавати в період утворення зав’язей.

Народні засоби

Дріжджова підживка (для стимуляції росту коріння):

10 г сухих дріжджів + 2 ст. ложки цукру + 10 л теплої води;

настояти 2 години та полити під корінь.

Зола — джерело калію та мікроелементів:

можна розсипати навколо або зробити настій з 1 склянки золи на 10 л води.

Біопрепарати

Гумати, Емі препарати — стимулюють розвиток мікрофлори в ґрунті, покращують засвоєння поживних речовин.

Фітоспорин — профілактика грибкових хвороб до яких дуже чутливі огірки.

Орієнтовна схема підживки

За 7–10 днів після висадки/сходів — настій коров’яку або дріжджів. Ще через тиждень — нітроамофоска або карбамід. З появою 4–5 справжніх листочків — чергувати органіку і мінералку.

Правильне підживлення сходів огірків на початку їхнього росту є запорукою міцних рослин і щедрого врожаю. Використання як органічних, так і мінеральних добрив у поєднанні з народними методами дозволяє забезпечити огірки всіма необхідними поживними речовинами.

Головне — дотримуватись балансу, не перенасичувати ґрунт і враховувати особливості самої культури. Турботливий догляд на старті розвитку — це перший крок до успіху на грядці.

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