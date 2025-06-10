Чим підживити огірки після сходів, щоб плодоносили, як на дріжджах

Фото Unsplash Огірки — одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні, яку вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Щоб отримати здорові рослини та багатий урожай, важливо забезпечити їм належний догляд з перших днів росту. Одним із ключових чинників успішного вирощування є правильне та своєчасне підживлення, яке сприяє активному розвитку кореневої системи, формуванню зелені та зав’язей. Читай, чим можна підживити огірки на початку росту, щоб отримати здорові рослини та гарний урожай — у матеріалі.Чим можна підживити огірки після сходів Органічні добрива Перепрілий гній або перегній — дуже добре працює для ґрунту і росту зеленої маси. Перед посадкою або на початку росту можна розкласти навколо кущів. Настій коров’яку (1:10) або курячого посліду (1:20) — поливати під корінь раз на 10–14 днів. Не перевищуй концентрацію — огірки чутливі до надлишку азоту, від чого може бути багато листя, мало плодів. Читати на тему Як підв’язати огірки на городі та у теплиці: прості техніки для кожного Читай, як підв’язати огірки на городі — у нашому матеріалі Мінеральні добрива На початку росту сходів огірків важливий азот, але також потрібен фосфор і калій для розвитку коренів і імунітету. Карбамід (сечовина) — 1 ст. ложка на 10 л води. Поливати раз на 7–10 днів, поки не з’являться квітки. Нітроамофоска — універсальне добриво (1 ст. ложка на 10 л води). Монофосфат калію — можна додавати в період утворення зав’язей. Народні засоби Дріжджова підживка (для стимуляції росту коріння): 10 г сухих дріжджів + 2 ст. ложки цукру + 10 л теплої води; настояти 2 години та полити під корінь. Зола — джерело калію та мікроелементів: можна розсипати навколо або зробити настій з 1 склянки золи на 10 л води. Біопрепарати Гумати, Емі препарати — стимулюють розвиток мікрофлори в ґрунті, покращують засвоєння поживних речовин. Фітоспорин — профілактика грибкових хвороб до яких дуже чутливі огірки. Орієнтовна схема підживки За 7–10 днів після висадки/сходів — настій коров’яку або дріжджів. Ще через тиждень — нітроамофоска або карбамід. З появою 4–5 справжніх листочків — чергувати органіку і мінералку. Правильне підживлення сходів огірків на початку їхнього росту є запорукою міцних рослин і щедрого врожаю. Використання як органічних, так і мінеральних добрив у поєднанні з народними методами дозволяє забезпечити огірки всіма необхідними поживними речовинами. Головне — дотримуватись балансу, не перенасичувати ґрунт і враховувати особливості самої культури. Турботливий догляд на старті розвитку — це перший крок до успіху на грядці. Ще раніше ми розказували як пасинкувати огірки: вчимося прищипувати рослину правильно. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter