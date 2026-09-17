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Коли обрізати лаванду восени: терміни, правила та головні помилки

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
коли обрізати лаванду восени
Фото Pexels

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