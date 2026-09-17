Коли обрізати лаванду восени: терміни, правила та головні помилки

У вересні лаванда радує другою хвилею цвітіння, і хочеться, щоб її ароматні квіти якомога довше залишалися в саду. Але й осінню обрізку не можна пропустити, адже саме в ній — секрет багаторічної краси твоїх рослин.

Тож коли обрізати лаванду на зиму і як правильно це зробити, щоб не травмувати кущі — читай у матеріалі.

Коли обрізати лаванду восени

Насправді, якщо залишити кущ на зимовий відпочинок без стрижки, пагони одерев’яніють, розпадуться в боки від снігу, а середина лисітиме й перестане давати нові зелені пагони.

Тому оптимальний час для стрижки лаванди — друга половина вересня або початок жовтня.

І тут важливо встигнути за 3–4 тижні до перших стійких заморозків. Рослинам потрібен час, щоб зрізи затягнулися, а сам кущ підготувався до морозів.

Якщо лаванда цвіла двічі, обрізати варто одразу після того, як відцвітуть останні повторні суцвіття.

Не чекай, поки насіння повністю визріє на квітконосах — це виснажує рослину перед зимою.

Як правильно обрізати лаванду на зиму: головні правила осінньої стрижки

Перше “Золоте правило” обрізки лаванди говорить: зрізай гілочки тільки по зеленій, м’якій частині пагона, відступаючи приблизно 2–3 см вище одерев’янілої частини.

Ніколи не обрізай лаванду до старого, здерев’янілого темного стебла! У цих місцях немає сплячих бруньок, і кущ після такої радикальної стрижки просто загине або вимерзне.

Надавай кущу округлої форми купола. Для цього центральні пагони залишай трохи довшими, а бокові зрізай коротше. Така форма дає змогу снігу легко скочуватися з куща, і він не зламає гілки взимку.

Одночасно видали всі зламані, сухі чи пошкоджені хворобами пагони.

Алгоритм обрізки лаванди: крок за кроком

Використовуй добре заточений секатор або садові ножиці. Затуплене лезо розплющує стебла, через що зрізи довго загоюються.

Видали всі засохлі квітконоси другого цвітіння та обріж зелені пагони цього року приблизно на третину або половину їхньої довжини.

Прибери з-під куща всі зрізані гілки та опале листя, щоб під ними не застоювалася волога й не розвивалися грибкові інфекції.

Після осінньої обрізки лаванду не потрібно рясно поливати чи годувати добривами, особливо азотними. Якщо очікується дуже сувора та безсніжна зима, під основу куща можна насипати трохи мульчі — приміром, гілля ялини або суху соснову кору. Але не закривай кущ щільно, щоб він не зіпрів.

Читай також в нашому іншому матеріалі: Запашні квіти у твоєму домі цілий рік — як правильно сушити лаванду.

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