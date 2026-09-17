Коли обрізати лаванду восени: терміни, правила та головні помилки

У вересні лаванда радує другою хвилею цвітіння, і хочеться, щоб її ароматні квіти якомога довше залишалися в саду. Але й осінню обрізку не можна пропустити, адже саме в ній — секрет багаторічної краси твоїх рослин.
Тож коли обрізати лаванду на зиму і як правильно це зробити, щоб не травмувати кущі — читай у матеріалі.
Коли обрізати лаванду восени
Насправді, якщо залишити кущ на зимовий відпочинок без стрижки, пагони одерев’яніють, розпадуться в боки від снігу, а середина лисітиме й перестане давати нові зелені пагони.
Тому оптимальний час для стрижки лаванди — друга половина вересня або початок жовтня.
І тут важливо встигнути за 3–4 тижні до перших стійких заморозків. Рослинам потрібен час, щоб зрізи затягнулися, а сам кущ підготувався до морозів.
Якщо лаванда цвіла двічі, обрізати варто одразу після того, як відцвітуть останні повторні суцвіття.
Не чекай, поки насіння повністю визріє на квітконосах — це виснажує рослину перед зимою.
Як правильно обрізати лаванду на зиму: головні правила осінньої стрижки
Перше “Золоте правило” обрізки лаванди говорить: зрізай гілочки тільки по зеленій, м’якій частині пагона, відступаючи приблизно 2–3 см вище одерев’янілої частини.
Ніколи не обрізай лаванду до старого, здерев’янілого темного стебла! У цих місцях немає сплячих бруньок, і кущ після такої радикальної стрижки просто загине або вимерзне.
Надавай кущу округлої форми купола. Для цього центральні пагони залишай трохи довшими, а бокові зрізай коротше. Така форма дає змогу снігу легко скочуватися з куща, і він не зламає гілки взимку.
Одночасно видали всі зламані, сухі чи пошкоджені хворобами пагони.
Алгоритм обрізки лаванди: крок за кроком
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Використовуй добре заточений секатор або садові ножиці. Затуплене лезо розплющує стебла, через що зрізи довго загоюються.
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Видали всі засохлі квітконоси другого цвітіння та обріж зелені пагони цього року приблизно на третину або половину їхньої довжини.
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Прибери з-під куща всі зрізані гілки та опале листя, щоб під ними не застоювалася волога й не розвивалися грибкові інфекції.
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Після осінньої обрізки лаванду не потрібно рясно поливати чи годувати добривами, особливо азотними. Якщо очікується дуже сувора та безсніжна зима, під основу куща можна насипати трохи мульчі — приміром, гілля ялини або суху соснову кору. Але не закривай кущ щільно, щоб він не зіпрів.
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