Запашні квіти у твоєму домі цілий рік: як правильно сушити лаванду

Лаванда — це не лише красива квітка, що має глибокий та цікавий колір. Ця рослина відома й своїми корисними властивостями.

Наприклад, засушена лаванда зберігає аромат і свої властивості тривалий час. Лаванду використовують в медицині, косметології та кулінарії.

У цьому матеріалі ми розповімо, як правильно сушити лаванду.

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Як сушити лаванду

Збір лаванди

Це краще робити вранці, коли на квітках ще залишається роса. Найкращий час для збору — коли більшість бутонів уже розпустилися, але деякі все ще залишаються закритими.

Підготовка до сушіння

Видали усі листки зі стебел лаванди та залиш лише квітки. Вони мають бути чистими та сухими, оскільки якщо ти їх помиєш — є ймовірність, що квіти не встигнуть засохнути й просто згниють.

Сушіння

Сушити лаванду можна кількома способами, зокрема на відкритому повітрі, на підвіконні та за допомогою електросушарки.

Сушіння лаванди на відкритому повітрі

Зроби з перебраних квітів маленькі букетики, в середньому по 10-15 стебел в одному. Букети лаванди необхідно повісити в темному, сухому місці, яке добре провітрюється, місці бутонами вниз. Сушіння в темному місці допомагає зберегти яскравий колір квітів.

Сушіння лаванди на підвіконні

Ідеальний варіант для тих, хто живе у квартирі. Для цього способу необхідно викласти лаванду на підвіконня чи на балкон, обов’язково подбати про те, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені та залишити на кілька тижнів.

Сушіння за допомогою електросушарки

Сушити лаванду таким методом — не найкраща ідея і використовувати електросушарку потрібно лише у крайньому разі. Якщо ти все ж обрав(-ла) саме такий спосіб — роби це на мінімальній температурі, яка можлива на твоєму пристрої.

Зберігання

Перевір, що лаванда справді суха, перш ніж зберігати її. Процес сушіння триває близько двох тижнів. Про те, що квіти правильно висушені, але не пересохли, свідчить легке відділення квітів від стебла, якщо їх стиснути пальцями.

Але якщо вони випадають вже при ледь помітному контакті, це може означати, що збір лаванди було здійснено пізно або ж її пересушили.

Якщо лаванда все ще волога, вона може запліснявіти. Зберігай сушену лаванду в герметично закритій тарі та у темному прохолодному місці.

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