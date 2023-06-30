Смакує у будь-яку пору! Три способи як заморозити малину на зиму

Малина — це соковита та смачна ягода, смакувати якою хочеться не лише влітку, коли вона росте, а й в інші сезони. Та щоб не платити за малину взимку шалених грошей — радимо подбати про це вже зараз і заморозити її.

У цьому матеріалі ти дізнаєшся кілька способів як заморозити малину на зиму.

Що потрібно знати на етапі підготовки

На цьому етапі головне ретельно перебрати малину. Очисти ягоди від різного бруду, листочків та плодоніжок. Пам’ятай, що вона не має бути гнила, перестигла, пошкоджена чи надто м’яка.

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Також важливим є етап миття малини. Через те, що ці ягоди дуже ніжні — не варто для заморозки їх мити під струменем проточної води.

Та й не мити їх теж не можна. У такій ситуації виходом стане якась каструля чи глибока миска, у яку потрібно набрати води й обережно помістити туди перебрану малину. Після цього добре просуши ягоди.

Як заморозити малину на зиму різними способами

Заморожена малина цілими ягодами

Розпочнемо з одного із найзручніших способів заготівлі ягід на зиму, коли вони не злипаються одне до одного у процесі заморозки. Для цього необхідно попередньо викласти ягоди малини в один шар окремо одне від одного та поставити у морозильну камеру на кілька годин.

Після чого дістань їх та пересип у пакет чи контейнер і помісти назад у морозилку.

Заморожена малина

Тепер перейдімо до простого та дуже швидкого способу. Тож, після того, як усі ягоди були перебрані, помиті делікатним способом та висушені від зайвої вологи потрібно лише взяти їх та покласти у контейнер чи пакет і поставити заморожуватись.

Та на відмінну від попереднього способу, недоліку такого є те, що ягоди можуть замерзнути однією великою купою. Тож, щоб їх дістати — можливо доведеться докласти зусиль.

Заморожена малина перетерта з цукром

А цей рецепт для тих, хто полюбляє взимку куштувати перетерту малину. Попередньо підготовану малину висип у чашу блендера та додай цукор на смак. Перебий усе до однорідної маси.

Якщо у тебе немає блендера, ти можеш зробити це вручну, скориставшись ситом.

Розлий усе у сухі лоточки, закрий кришкою та відправ заморожуватися у морозильну камеру.

Раніше ми розповідали про користь та шкоду малини.

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