Вкусно в любое время года! Три способа как заморозить малину на зиму

Малина — это сочная и вкусная ягода, смаковать которой хочется не только летом, когда она растет, но и в другие сезоны. Но чтобы не платить за малину зимой бешеных денег — советуем позаботиться об этом уже сейчас и заморозить ее.
В этом материале ты узнаешь несколько способов как заморозить малину на зиму.
На этом этапе главное тщательно перебрать малину. Очисти ягоды от различной грязи, листочков и плодоножек. Помни, что она не должна быть гнилая, перезрелая, поврежденная или слишком мягкая.
Также важным является этап мытья малины. Так как эти ягоды очень нежные — не стоит для заморозки их мыть под струей проточной воды.
Также важным является этап мытья малины. Так как эти ягоды очень нежные — не стоит для заморозки их мыть под струей проточной воды.
Да и не мыть их тоже нельзя. В такой ситуации выходом станет какая-то кастрюля или глубокая миска, в которую нужно набрать воды и осторожно поместить туда перебранную малину. После этого хорошо просуши ягоды.
Начнем с одного из самых удобных способов заготовки ягод на зиму, когда они не слипаются друг к другу в процессе заморозки. Для этого необходимо предварительно выложить ягоды малины в один слой отдельно друг от друга и поставить в морозильную камеру на несколько часов.
После чего достань их и пересыпь в пакет или контейнер и помести обратно в морозилку.
Теперь перейдем к простому и очень быстрому способу. Поэтому, после того, как все ягоды были перебраны, помыты деликатным способом и высушены от лишней влаги нужно только взять их и положить в контейнер или пакет и поставить замораживаться.
Но в отличие от предыдущего способа, недостатком такого является то, что ягоды могут замерзнуть одной большой кучей. Поэтому, чтобы их достать — возможно придется приложить усилия.
Но в отличие от предыдущего способа, недостатком такого является то, что ягоды могут замерзнуть одной большой кучей. Поэтому, чтобы их достать — возможно придется приложить усилия.
Фото: Unsplash
А этот рецепт для тех, кто любит зимой пробовать перетертую малину. Предварительно подготовленную малину высыпь в чашу блендера и добавь сахар по вкусу. Перебей все до однородной массы.
Если у тебя нет блендера, ты можешь сделать это вручную, воспользовавшись ситом.
Если у тебя нет блендера, ты можешь сделать это вручную, воспользовавшись ситом.
Разлей все в сухие лоточки, закрой крышкой и отправь замораживаться в морозильную камеру.
Ранее мы рассказывали о пользе и вреде малины.
Также у Вікон есть свой Telegram. Там ты найдешь все самое интересное!