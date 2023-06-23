Не теряет вкус даже спустя месяцы! Как консервировать щавель на зиму: пять простых рецептов

Зимой нередко хочется свежих овощей, фруктов и зелени, а в магазинах ценник на несезонные продукты может зашкаливать. Поэтому предлагаем тебе начать готовиться еще с лета. В этом материале ты узнаешь 5 рецептов, как консервировать щавель на зиму на любой вкус.

Щавель на зиму, как свежий

Это, пожалуй, один из самых простых рецептов заготовки щавеля на зиму. Для этого тебе понадобится:

щавель;

вода.

Приготовление

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Для начала тебе необходимо хорошо помыть щавель, перебрать его и высушить. Далее срезаем стебли и шинкуем листья поперек узкой соломкой толщиной до 5-6 миллиметров, как на борщ.

Простерилизуй крышки и банки, в которых будешь консервировать щавель и плотно помести его внутрь. Залей внутрь холодную и предварительно прокипяченную воду и закрой крышкой.

Такую консервацию необходимо хранить в холодильнике.

Щавель с солью

Предлагаем тебе еще один интересный рецепт щавеля, который не займет у тебя много времени. Для этого необходимы такие ингредиенты:

щавель — 400 г;

вода — 200 мл;

соль — 1 ст. л.

Приготовление

Перед началом консервации предварительно промой листья щавеля, перебери и отложи все поврежденные, и просуши. Пока листья высыхают, займись стерилизацией банок и крышек.

Срежь стебли — они не понадобятся для консервации. Остальную часть листьев нарежь толстыми полосками.

В кастрюле вскипяти воду, добавь соль и перемешай до полного растворения. В эту воду добавь листья щавеля и провари 3 минуты. Перемешивай их, чтобы они уменьшились в объеме и стали более темного цвета.

Разложи щавель вместе с жидкостью по банкам и оставь их в перевернутом состоянии на сутки. После чего хранить консервацию нужно в холодильнике или погребе.

Щавель в банках без стерилизации

А этот рецепт отличается от предыдущих тем, что здесь не нужно стерилизовать банки. Итак, приступим. Возьми такие ингредиенты:

щавель — 0,5-1 кг;

соль — 5-6 ст. л;

растительное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление

Перебери листья щавеля, промой и мелко нарежь полосками. После чего пересыпь все в кастрюлю, добавь соль и руками хорошо перемешай. Затем в хорошо вымытую банку добавь на дно несколько щепоток соли.

Утрамбуй щавель в банку. Если сверху образуется жидкость — вылей ее. Напоследок, присыпь верх солью и добавь несколько ложек растительного масла.

Плотно закрути крышку и храни в холодильнике или в погребе.

Маринованный щавель

Для приготовления маринованного щавеля нам понадобится:

щавель — 1 кг;

вода — 1 л;

сахар — 200 г;

соль — 2 ст. л;

уксус 9% — 100 мл.

Приготовление

Промой щавель, удали стебли и нарежь листья мелко. Доведи до кипения воду с сахаром и солью. Далее необходимо добавить щавель и готовить в течение 20 минут.

Фото: Pixabay

По истечении этого времени, добавь в кастрюлю уксус и провари еще 5 минут. Разложи горячий щавель по стерилизованным банкам и плотно закрути крышками.

Щавель с луком

Предлагаем тебе попробовать еще один интересный рецепт заготовки щавеля на зиму вместе с луком. Для этого необходимы:

щавель — 1 кг;

лук репчатый — 200 г;

соль — 1 ст. л;

вода — 500 мл.

Приготовление

Первоначально, как и в предыдущих рецептах, нужно промыть щавель, удалить стебли и нарезать мелко. Лук очищаем и нарезаем кольцами.

Простерилизуй банки, после чего на дно выложи лук, сверху — щавель. Доведи воду до кипения и добавь соли. После полного растворения залей соленой водой щавель в банках.

Закрой банки крышками и храни в темном и холодном месте.

Ранее мы рассказывали, как замариновать лук для салата.

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