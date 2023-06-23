Не теряет вкус даже спустя месяцы! Как консервировать щавель на зиму: пять простых рецептов

Зимой нередко хочется свежих овощей, фруктов и зелени, а в магазинах ценник на несезонные продукты может зашкаливать. Поэтому предлагаем тебе начать готовиться еще с лета. В этом материале ты узнаешь 5 рецептов, как консервировать щавель на зиму на любой вкус.
Это, пожалуй, один из самых простых рецептов заготовки щавеля на зиму. Для этого тебе понадобится:
Приготовление
Для начала тебе необходимо хорошо помыть щавель, перебрать его и высушить. Далее срезаем стебли и шинкуем листья поперек узкой соломкой толщиной до 5-6 миллиметров, как на борщ.
Простерилизуй крышки и банки, в которых будешь консервировать щавель и плотно помести его внутрь. Залей внутрь холодную и предварительно прокипяченную воду и закрой крышкой.
Такую консервацию необходимо хранить в холодильнике.
Предлагаем тебе еще один интересный рецепт щавеля, который не займет у тебя много времени. Для этого необходимы такие ингредиенты:
Перед началом консервации предварительно промой листья щавеля, перебери и отложи все поврежденные, и просуши. Пока листья высыхают, займись стерилизацией банок и крышек.
Срежь стебли — они не понадобятся для консервации. Остальную часть листьев нарежь толстыми полосками.
Фото: Pixabay
В кастрюле вскипяти воду, добавь соль и перемешай до полного растворения. В эту воду добавь листья щавеля и провари 3 минуты. Перемешивай их, чтобы они уменьшились в объеме и стали более темного цвета.
Разложи щавель вместе с жидкостью по банкам и оставь их в перевернутом состоянии на сутки. После чего хранить консервацию нужно в холодильнике или погребе.
А этот рецепт отличается от предыдущих тем, что здесь не нужно стерилизовать банки. Итак, приступим. Возьми такие ингредиенты:
Перебери листья щавеля, промой и мелко нарежь полосками. После чего пересыпь все в кастрюлю, добавь соль и руками хорошо перемешай. Затем в хорошо вымытую банку добавь на дно несколько щепоток соли.
Утрамбуй щавель в банку. Если сверху образуется жидкость — вылей ее. Напоследок, присыпь верх солью и добавь несколько ложек растительного масла.
Плотно закрути крышку и храни в холодильнике или в погребе.
Для приготовления маринованного щавеля нам понадобится:
Промой щавель, удали стебли и нарежь листья мелко. Доведи до кипения воду с сахаром и солью. Далее необходимо добавить щавель и готовить в течение 20 минут.
По истечении этого времени, добавь в кастрюлю уксус и провари еще 5 минут. Разложи горячий щавель по стерилизованным банкам и плотно закрути крышками.
Предлагаем тебе попробовать еще один интересный рецепт заготовки щавеля на зиму вместе с луком. Для этого необходимы:
Первоначально, как и в предыдущих рецептах, нужно промыть щавель, удалить стебли и нарезать мелко. Лук очищаем и нарезаем кольцами.
Простерилизуй банки, после чего на дно выложи лук, сверху — щавель. Доведи воду до кипения и добавь соли. После полного растворения залей соленой водой щавель в банках.
Закрой банки крышками и храни в темном и холодном месте.
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