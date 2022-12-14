Секретный ингредиент вкусных салатов. Как замариновать лук: рецепт

Секретный ингредиент лучших блюд — маринованный лук. Повара добавляют его в сельдь, консервированные грибы, жареное мясо и ароматные овощные салаты.

Дело в том, что маринованный лук несколько отличается от обычного. Он не горький и не жгучий, не перебивает вкус ингредиентов, а дополняет его своей хрустящей свежестью и остротой.

Звездный шеф страны Евгений Клопотенко поделился рецептом секретной формулы хрустящего и полезного маринованного лука для салата.

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Формула маринования лука 1:2:3

Формула маринования лука 1:2:3 такова: на одну часть соли и сахара нужно взять две части уксуса и три части воды.

Если придерживаться этого правила, можно успешно замариновать абсолютно все.

Пошаговый рецепт хрустящего маринованного лука для салата

Подготовь следующие ингредиенты и приступай к маринованию:

1 большая красная луковица

50 г сахара

50 г соли

100 г уксуса

150 мл теплой воды

2 горошины душистого перца

1 бутон гвоздики

Почисти луковицу и нарежь ее тонкими полукольцами. Для маринада в сотейнике или кастрюле смешай сахар, соль и уксус из 150 мл теплой воды. Раствори ингредиенты и дай смеси остыть.

Лучше выбирать уксус, изготовленный из яблок, винограда, риса или даже слив методом естественной ферментации. Его кислотность близка к 6%.

Теперь, когда смесь немного остыла, залей полукольца лука маринадом и добавь специи. С луком хорошо сочетается гвоздика и ароматный перец. Также можно экспериментировать с пряностями в соответствии с ингредиентами салата.

К примеру, можешь добавить лавровый лист и куркуму к белому репчатому луку, чтобы он приобрел красивый желтый оттенок, а салат заиграл веселыми красками.

На финальном этапе оставь смесь мариноваться от часа до трех часов, после чего слей маринад и добавляй лук в салат.

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