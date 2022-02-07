Зимний салат — это не скучно. Идеальная формула от нутрициолога Анастасии Голобородько

Зимний салат ассоциируется с Новым годом и тонной майонеза. На самом же деле он может быть более здоровым и идеально дополнять ваш рацион каждый день.

Кушать вкусные и питательные салаты можно не только в жаркое время года. В зимний период, помимо оливье и селедки под шубой, существует множество вариаций сочетания сезонных продуктов.

Но как делать это правильно, чтобы получилось вкусно? Какие продукты и в каком количестве сочетать?

И в конце концов, как сделать салат не скучным и разбавить привычное однообразие?

Об идеальной формуле зимнего салата рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Зеленая зелень и не очень: какую добавлять?

Зелень — это основа любого салата.

Первый секрет: нужно научиться правильно сочетать разные виды зелени.

Да-да. Для лучшего вкуса используйте не один вид зелени, а сочетайте несколько.

Зеленая формула: два вида темной зелени + два вида ароматной зелени.

Чем темнее зелень, тем она полезнее и имеет более яркий вкус, например:

шпинат;

капуста Кейл;

мангольд;

ромен;

цикорий;

руккола;

эндивий;

щавель.

Ароматная зелень придаст салату яркие вкусовые акценты:

укроп;

петрушка;

кинза;

эстрагон;

мята;

шнитт;

лук;

лук порей.

Старое правило + новое правило: балансируйте

Старое базовое правило говорит, что нужно совмещать все вкусы в одном салате: соленый, сладкий, горький, кислый, острый, умами.

Например, кислый щавель в основе или лимонный сок, уксус в заправке.

Вместо обычной или гималайской соли можно использовать соевый соус.

Сладкий мед, сироп агавы, бальзамический соус, можно даже добавить чуть-чуть сахара или фруктов: яблоки, груши, хурма, гранат, ягоды.

За команду горьких играют: руккола, тимьян, лук, кинза, чеснок, горчица, цедра грейпфрута.

В команде острых: перец чили, соус табаско, васаби.

“Пятый вкус” — умами

Это вкус белковых или мяса, при этом необязательно наличие самого мяса.

Этот “пятый вкус” пришел к нам из кулинарной культуры Востока, наиболее распространен в Японии.

Особенность умами в том, что он совмещает все остальные ингредиенты в один вкусовой полюс.

В каких продуктах искать умами:

тофу;

шпинат;

очень спелые томаты;

грибы;

водоросли;

хумус;

нут.

Второй секрет идеальной формулы во вкусовом балансе между новым и старым правилом.

Новое правило — добавьте хруст:

морковь;

огурец;

сладкий перец;

орехи;

редис;

дайкон;

яблоко.

Уплотняемся

Секрет третий: чтобы ваш зимний салат был действительно сытным, а не просто набором листьев и овощей, его нужно уплотнить жировым компонентом.

оливки;

вяленые томаты в масле;

тыквенные семена;

ядра конопли;

фундук;

тахини;

авокадо.

Что, если не майонез: секреты заправок

Заменителей майонеза немало.

растительные масла: подсолнечное, оливковое, тыквенное, масло из семян льна, кунжутное и т.д.;

йогурты: белый, греческий;

соусы: соевый, табаско, бальзамический и т.п.;

сметана;

лимонный сок;

уксус;

мед.

Главное, соблюдать баланс. Добавлять соус нужно, отталкиваясь от вкуса основы.

То есть, если у вас в основе уже есть кислый щавель, то лучше оттенить его другим вкусом, например сладким или острым.

Если вы решите заправить салат с кислым ингредиентом, например, лимонным соком, то баланс и идеальный вкус будут потеряны.

Итак, формула идеального зимнего салата проста и совсем не однообразна. С этими простыми секретами ваши салаты точно не будут скучными.

А если вы все же не можете жить без майонеза и привычных салатов, то читайте необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф. Он точно удивит.