Зимний салат — это не скучно. Идеальная формула от нутрициолога Анастасии Голобородько

Зимний салат ассоциируется с Новым годом и тонной майонеза. На самом же деле он может быть более здоровым и идеально дополнять ваш рацион каждый день.
Кушать вкусные и питательные салаты можно не только в жаркое время года. В зимний период, помимо оливье и селедки под шубой, существует множество вариаций сочетания сезонных продуктов.
Но как делать это правильно, чтобы получилось вкусно? Какие продукты и в каком количестве сочетать?
И в конце концов, как сделать салат не скучным и разбавить привычное однообразие?
Об идеальной формуле зимнего салата рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.
Зелень — это основа любого салата.
Первый секрет: нужно научиться правильно сочетать разные виды зелени.
Первый секрет: нужно научиться правильно сочетать разные виды зелени.
Да-да. Для лучшего вкуса используйте не один вид зелени, а сочетайте несколько.
Зеленая формула: два вида темной зелени + два вида ароматной зелени.
Зеленая формула: два вида темной зелени + два вида ароматной зелени.
Чем темнее зелень, тем она полезнее и имеет более яркий вкус, например:
Ароматная зелень придаст салату яркие вкусовые акценты:
Старое базовое правило говорит, что нужно совмещать все вкусы в одном салате: соленый, сладкий, горький, кислый, острый, умами.
Например, кислый щавель в основе или лимонный сок, уксус в заправке.
Вместо обычной или гималайской соли можно использовать соевый соус.
Сладкий мед, сироп агавы, бальзамический соус, можно даже добавить чуть-чуть сахара или фруктов: яблоки, груши, хурма, гранат, ягоды.
За команду горьких играют: руккола, тимьян, лук, кинза, чеснок, горчица, цедра грейпфрута.
В команде острых: перец чили, соус табаско, васаби.
Это вкус белковых или мяса, при этом необязательно наличие самого мяса.
Этот “пятый вкус” пришел к нам из кулинарной культуры Востока, наиболее распространен в Японии.
Особенность умами в том, что он совмещает все остальные ингредиенты в один вкусовой полюс.
В каких продуктах искать умами:
Второй секрет идеальной формулы во вкусовом балансе между новым и старым правилом.
Второй секрет идеальной формулы во вкусовом балансе между новым и старым правилом.
Новое правило — добавьте хруст:
Секрет третий: чтобы ваш зимний салат был действительно сытным, а не просто набором листьев и овощей, его нужно уплотнить жировым компонентом.
Заменителей майонеза немало.
Главное, соблюдать баланс. Добавлять соус нужно, отталкиваясь от вкуса основы.
Главное, соблюдать баланс. Добавлять соус нужно, отталкиваясь от вкуса основы.
То есть, если у вас в основе уже есть кислый щавель, то лучше оттенить его другим вкусом, например сладким или острым.
Если вы решите заправить салат с кислым ингредиентом, например, лимонным соком, то баланс и идеальный вкус будут потеряны.
Итак, формула идеального зимнего салата проста и совсем не однообразна. С этими простыми секретами ваши салаты точно не будут скучными.
А если вы все же не можете жить без майонеза и привычных салатов, то читайте необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф. Он точно удивит.