Ммм… Сочные лежни — в чем секрет забытого украинского блюда

Лежни — традиционное украинское блюдо, потерявшееся за картофельниками и зразами. Этим словом наши предки называли картофельные пироги, которые начиняли квашеной капустой. Считается, что в наших краях блюдо появилось еще в XVI веке от литовцев. Рецепт довольно простой, а вместо капусты иногда кладут грибы. Настоящим гуцульским рецептом лежней с капустой поделились на YouTube-канале Бабусині поради. Автор Галина Пилипюк уверяет: в ее родном Прикарпатье это блюдо готовят часто, ведь оно и вкусное, и питательное. Картофельные лежни: пошаговый гуцульский рецепт Ингредиенты: картофельное пюре — 1,5 кг; крахмал — 2-3 столовых ложки; картофельный отвар; соль и перец — по вкусу; тушеная квашеная капуста — 350 граммов. Для панировки: мука — 3 столовые ложки; панировочные сухари — 2 столовые ложки; соль и перец — 1/3 чайной ложки обоих ингредиентов; копченая паприка — 0,5 чайной ложки; куркума — 0,5 чайной ложки. Читать по теме Пастуший пирог с украинским колоритом: рецепт картофельной запеканки от Алекса Якутова Попробуй легкий вкусный рецепт пастушьего пирога с добавлением мяса и карпатского сыра! Шаг 1. Готовим картофель и превращаем его в пюре. Однако отвар от картофеля не выливаем, а добавляем к пюре.Поскольку блюдо постное, вместо масла или сливочного масла используют именно картофельный отвар. Шаг 2. Затем добавляем крахмал, соль и перец. Вымешиваем до состояния, когда пюре можно лепить. При этом картофель не должен быть “забит” крахмалом, а должен остаться достаточно сочным. Шаг 3. Квашеную капусту нужно немного протушить на растительном масле. В отдельной тарелке смешиваем муку, панировочные сухари, соль, перец, копченую паприку и куркуму. Шаг 4. Теперь формируем лежни. Для этого берём ложку картофельного теста и руками формируем его так, чтобы внутрь выложить начинку. Кладем капусту и залепляем тесто, как обычно делаем котлету. Шаг 5. Готовые лежни обкатываем в панировке и выкладываем на сковородку. На нее предварительно наливаем растительное масло и нагреваем. Обжариваем до золотистой корочки. Подавать можно со сметаной. Ммм… Сочные лежни — в чем секрет забытого украинского блюда / 2 Фотографии А другие традиционные украинские блюда разных регионов мы собрали в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Рецепты, Украинская кухня Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter