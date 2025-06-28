Ммм… Сочные лежни — в чем секрет забытого украинского блюда

Лежни — традиционное украинское блюдо, потерявшееся за картофельниками и зразами. Этим словом наши предки называли картофельные пироги, которые начиняли квашеной капустой.

Считается, что в наших краях блюдо появилось еще в XVI веке от литовцев. Рецепт довольно простой, а вместо капусты иногда кладут грибы.

Настоящим гуцульским рецептом лежней с капустой поделились на YouTube-канале Бабусині поради. Автор Галина Пилипюк уверяет: в ее родном Прикарпатье это блюдо готовят часто, ведь оно и вкусное, и питательное.

Картофельные лежни: пошаговый гуцульский рецепт

Ингредиенты:

картофельное пюре — 1,5 кг;

крахмал — 2-3 столовых ложки;

картофельный отвар;

соль и перец — по вкусу;

тушеная квашеная капуста — 350 граммов.

Для панировки:

мука — 3 столовые ложки;

панировочные сухари — 2 столовые ложки;

соль и перец — 1/3 чайной ложки обоих ингредиентов;

копченая паприка — 0,5 чайной ложки;

куркума — 0,5 чайной ложки.

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Шаг 1. Готовим картофель и превращаем его в пюре. Однако отвар от картофеля не выливаем, а добавляем к пюре.

Поскольку блюдо постное, вместо масла или сливочного масла используют именно картофельный отвар.

Шаг 2. Затем добавляем крахмал, соль и перец. Вымешиваем до состояния, когда пюре можно лепить. При этом картофель не должен быть “забит” крахмалом, а должен остаться достаточно сочным.

Шаг 3. Квашеную капусту нужно немного протушить на растительном масле. В отдельной тарелке смешиваем муку, панировочные сухари, соль, перец, копченую паприку и куркуму.

Шаг 4. Теперь формируем лежни. Для этого берём ложку картофельного теста и руками формируем его так, чтобы внутрь выложить начинку. Кладем капусту и залепляем тесто, как обычно делаем котлету.

Шаг 5. Готовые лежни обкатываем в панировке и выкладываем на сковородку. На нее предварительно наливаем растительное масло и нагреваем. Обжариваем до золотистой корочки. Подавать можно со сметаной.

Ммм… Сочные лежни — в чем секрет забытого украинского блюда / 2 Фотографии

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