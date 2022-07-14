Еда и рецепты

От галицкого сырника до форшмака — традиционные блюда разных регионов Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 14 июля 2022, 12:30
Традиційні страви різних регіонів України
Фото: Unsplash

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