От галицкого сырника до форшмака — традиционные блюда разных регионов Украины

Украинская кухня уникальная, вкусная и богатая изысканными полезными блюдами. Каждый регион нашей страны имеет свои особенности и любимые рецепты.

Кулинарное шоу МастерШеф рассказало об особенных блюдах, которые можно отведать в разных регионах Украины.

Блюда регионов Украины

Одесская область — биточки из тюльки, рыба-фиш и форшмак

Донецкая область — рулька по-донбасски, котлета по-донбасски, окрошка

Киевская область — котлета по-киевски

Львовская область — галицкий сырник и струдли

Закарпатье — завиванцы и бограч

Буковина — чинахи и мамалыга

Днепропетровская область — фирменная уха

Хмельницкая область — мясные рулеты, колбаски, пироги с горохом с чесночной заправкой

Прикарпатье — банош и грибная уха

Черниговская область — жаркое в горшках и пирожки с калиной

Херсонская область — баклажаны по-херсонски и баклажанная икра

Харьковская область — борщ по-слобожански и гречаники

Волынь — мазурики по-волынски

Полтавская область — полтавские галушки и пундыки (пончики)

Ровенская область — картопляники и мацик

Житомирская область — драники

А вот на Галичине особое место среди блюд занимает яворовский пирог. Рецепт этого пирога на днях даже внесли в список элементов нематериального культурного наследия Украины.

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