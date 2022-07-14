От галицкого сырника до форшмака — традиционные блюда разных регионов Украины

Украинская кухня уникальная, вкусная и богатая изысканными полезными блюдами. Каждый регион нашей страны имеет свои особенности и любимые рецепты.
Кулинарное шоу МастерШеф рассказало об особенных блюдах, которые можно отведать в разных регионах Украины.
Фото: Unsplash
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Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
А вот на Галичине особое место среди блюд занимает яворовский пирог. Рецепт этого пирога на днях даже внесли в список элементов нематериального культурного наследия Украины.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить яворовский пирог.
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