Киевское метро: часы работы, актуальное расписание и условия во время тревог

Метро считается одним из наиболее удобных средств общественного транспорта, ведь с помощью него в наименьшее время можно добраться на другой конец города. Кроме того, во время тревоги метрополитен служит укрытием. К которой работает метро и как оно работает во время тревоги — читай в материале.

Как работает метро: актуальная информация 2025 года

В Киеве метрополитен работает примерно с 6 часов утра, а закрывается около 23:00. Первый отправляемый поезд начинает свое движение в 5:30 утра, и движется синей веткой.

По частоте движения поездов: в пиковые часы интервал движения между поездами составляет 3-4 минуты, тогда как в межпиковые — 6-7 минут. В рабочие дни ситуация отличается: в пиковые часы поезда прибывают на станции каждые 7-8 минут, а в межпиковые придется ждать от 9 до 11 минут.

В связи с аварийным состоянием туннеля движение метро между станциями Деміївська и Теремки осуществляется челночным движением.

Также, на странице Facebook Киевского метрополитена сообщалось, что с 30 августа вход через северный вестибюль на станции Іподром официально открыт.

Как работает метро во время тревоги

Во время тревоги подземные станции метро работают как укрытия. Также, каждая подземная станция обеспечена следующими вещами:

питьевая вода;

санитарные узлы;

дополнительными местами для сидения, одеялами, матрасами;

стабильной мобильной связью.

Наземные станции метро во время тревоги не работают. Согласно этому, движение поездов осуществляется между станциями Академмістечко и Арсенальна на красной ветке, и станциями Сирець до Видубичі и от Осокорки до Червоний Хутір на зеленой ветке метро. Синяя ветка работает полностью.

Как работает метрополитен во время комендантского часа

Ночью и во время комендантского часа станции метро так же, как и днем, служат укрытием. Но чтобы попасть туда, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий твою личность — например, паспорт. Проход в укрытие обеспечивают правоохранители, документы проверяют у входа. Также можно воспользоваться вызовом дежурного станции, нажав на звонок у входной двери.

Во время тревоги как днем, так и ночью тебе не нужно платить — проход в укрытие осуществляется бесплатно.

Но несмотря на условия, которые присутствуют на станциях метро, не каждому человеку хватает места, чтобы посидеть на скамейке или матрасах. В связи с этим на сайте Киеврады была создана петиция о том, чтобы оставлять на станциях метро часть вагонов с открытыми дверями ночью во время воздушных тревог.

Петиция была выдвинута 1 сентября и уже собрала более 800 подписей. В ней отмечается, что это не потребует больших капиталовложений, но значительно улучшит условия пребывания людей во время опасности.

