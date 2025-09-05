Для тебя Твоя безопасность

Киевское метро: часы работы, актуальное расписание и условия во время тревог

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 сентября 2025, 10:30 3 мин.
график работы киевского метро 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь