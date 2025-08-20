Свободный доступ к туалетам в метро — киевляне подписали петицию

Киевское метро используют не только для передвижения по городу, но и как полноценное укрытие. Однако столичная подземка до сих пор не предоставляет свободный доступ к туалету пассажирам.

В связи с этим на сайте КГГА зарегистрировали петицию, в которой предложили разрешить посещение туалетов в метрополитене. Она набрала необходимое количество подписей. Далее ее должны рассмотреть городские власти.

Посещение туалетов в метро Киева: новая петиция горожан

Автор петиции Дарья Якушко подчеркивает, что Киевский метрополитен — один из важнейших видов транспорта для жителей и гостей. Ежедневно им пользуются тысячи пассажиров, но не имеют доступа к туалетам (единственное исключение — воздушные тревоги).

— Уборные есть на всех станциях, однако они предназначены только для персонала. Кстати, присутствуют они чаще всего при входе и в самих туннелях, — отмечает жительница Киева.

Невозможность пользоваться туалетами создает серьезные неудобства пассажирам, особенно если учесть пересадки или долгие переезды между районами.

— Отсутствие возможности воспользоваться туалетом в публичном пространстве — это не только нарушение базовых бытовых нужд, но и вопрос достоинства. Подобная практика давно изменена в большинстве европейских городов, где туалеты в метро являются стандартом.

В петиции было предложено открыть доступ к туалету на каждой станции метрополитена, обеспечить чистоту и обслуживание и, возможно, ввести символическую плату за посещение в размере 5-10 гривен.

Напомним, что недавно на сайте городской власти зарегистрировали петицию с предложением переименовать станции метро. В частности, станцию Тараса Шевченко предлагают переименовать на Подольскую, а Дарницу на Детский мир.

