Хвостики в подземке: смогут ли киевляне ездить в метро с животными

Киевлянам могут разрешить перевозить собак в метрополитене. Пока это запрещено и с животными пускают только во время тревоги. Активные жители столицы неоднократно поднимали вопрос перевозки собак, поэтому даже регистрировали петицию к столичным властям, но все бесполезно.

Дело сдвинулось с места благодаря зоозащитной организации UAnimals. Она совместно с метрополитеном разработала правила перевозки. Так позволят ли владельцам ездить в метро с четырехлапыми — читай на Вікнах.

Перевозка собак в метро Киева: каково мнение жителей

Собачка по имени Ким три года назад появилась в жизни Екатерины. Вместе они большую часть времени и дома, и на работе, и в путешествиях. На протяжении года Екатерина прожила с Кимом в Лондоне. Говорит, что они без проблем передвигались в любом транспорте.

— Метро, поезда, трамваи, электрички — в любой транспорт можно с животными. И не нужна ни сумка, ни намордник.

Но дома в киевском метро такой возможности у них уже нет. Официально в столице разрешено перевозить только маленьких собак, и то только в клетках или контейнерах. Чтобы хоть как-нибудь проскочить, приходилось даже пользоваться сумками.

— Говорили, что мы не пускаем, потому что видна мордашка. Бывало, видно было хвостик, – вспоминает Екатерина.

С большей сумкой проблем уже не возникало, но в ней собачке не так комфортно. Екатерина мечтает ездить в метро вместе с любимцем так же, как они это делали за границей. Пока в метро пускают с собаками только во время тревог.

Что предлагают зоозащитники

Когда столица под обстрелом, на станциях прячутся более 20 тысяч человек, а вместе с ними в среднем две сотни животных. Половина из них — это собачки. За три года здесь убедились, что собаки в метро не мешают и не только во время тревог.

— Я считаю, что это вполне нормально, если собака будет, например, в наморднике или с поводком, — высказывает свое мнение одна из пассажирок метро.

Вопрос с перевозкой собак наконец-то сдвинулся с места благодаря зоозащитникам из организации UAnimals. Их эксперты изучили зарубежный опыт и предложили новые правила.

Если инициативу поддерживают, пассажиры с малыми собачками смогут перевозить их в сумках с водонепроницаемым дном. Для больших будет обязательный намордник и короткий поводок. Их будут пускать в метро только в межпиковые часы в первый и последний вагон поезда.

— Не так много законопроектов можно провести сейчас во время войны. Но это подзаконный акт, поэтому наша цель была его провести и сделать так, чтобы животные могли спокойно ездить в метро, а людям это не создавало проблем, — говорит руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк.

Мнение киевлян спросили в приложении Киев Цифровой. В опросе приняло участие более 100 тысяч человек и 90% поддержали идею. Часть согласилась, если будут действовать четкие правила безопасности и гигиены при перевозке собак.

Окончательное решение за Киевсоветом. Депутаты должны принять его путем голосования. О конкретных сроках речь пока не идет. Если идею поддерживают, в метрополитене введут полугодовой эксперимент и проверят, как все будет работать на практике.

Руководство подземки, как и пассажиры, надеется, что все удастся, но уже предупреждают: владельцам собак следует быть очень осмотрительными. Прежде всего пассажир должен помнить, что он несет полную ответственность за поведение своей собаки.

