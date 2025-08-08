Хвостики в підземці: чи зможуть кияни їздити в метро з тваринами

Киянам можуть дозволити перевозити собак у метрополітені. Поки що це заборонено і з тваринами пускають лише під час тривоги. Активні жителі столиці неодноразово порушували питання перевезення собак, тому навіть реєстрували петицію до столичної влади, але все марно.

Справа зрушила з місця завдяки зоозахисній організації UAnimals. Вона спільно з метрополітеном розробила правила перевезення. То чи дозволять власникам їздити в метро з чотирилапими — читай на Вікнах.

Перевезення собак в метро Києва: яка думка жителів

Собачка на ім’я Кім три роки тому з’явився у житті Катерини. Разом вони більшість часу і вдома, і на роботі, і у подорожах. Упродовж року Катерина прожила з Кімом у Лондоні. Каже, що там вони без проблем пересувалися у будь-якому транспорті.

— Метро, потяги, трамваї, електрички — у будь-який транспорт можна з тваринами. І не потрібна ні сумка, ні намордник.

Та вдома у київському метро такої змоги вони вже не мають. Офіційно у столиці дозволено перевозити тільки малих собак, та й то лише у клітках чи контейнерах. Щоб хоч якось проскочити, доводилося навіть користуватися сумками.

— Казали, що ми не пускаємо, тому що видно мордочку. Бувало, видно було хвостик, — згадує Катерина.

З більшою сумкою проблем уже не виникало, та в ній песику не так комфортно. Катерина мріє їздити у метро разом з улюбленцем так само як вони це робили за кордоном. Поки що ж у метро пускають із собаками лише під час тривог.

Що пропонують зоозахисники

Коли столиця під обстрілом, на станціях ховається понад 20 тисяч людей, а разом із ними в середньому дві сотні тварин. Половина з них — це песики. За понад три роки тут переконалися, що собаки у метро не заважають і не лише під час тривог.

— Я вважаю, що це цілком нормально, якщо собака буде, наприклад, в наморднику або з повідцем, — висловлює свою думку одна з пасажирок метро.

Питання з перевезенням собак нарешті зрушило з місця завдяки зоозахисникам з організації UAnimals. Їхні експерти вивчили іноземний досвід і запропонували нові правила.

Якщо ініціативу підтримують, пасажири з малими песиками зможуть перевозити їх у сумках із водонепроникним дном. Для великих буде обов’язковий намордник і короткий повідець. Їх пускатимуть у метро лише у міжпікові години до першого й останнього вагонів потяга.

— Не так багато законопроектів можна провести зараз під час війни. Але це підзаконний акт, тому наша мета була його провести й зробити так, щоб тварини могли спокійно їздити в метро, а людям це не створювало проблем, — говорить керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк.

Думку киян запитали у додатку Київ Цифровий. В опитуванні взяли участь понад 100 тисяч людей і 90% підтримали ідею. Частина погодилася, якщо діятимуть чіткі правила безпеки та гігієни під час перевезення собак.

Остаточне рішення за Київрадою. Депутати мають ухвалити його шляхом голосування. Про конкретні терміни наразі не йдеться. Якщо ідею підтримують, у метрополітені запровадять піврічний експеримент і перевірять, як усе працюватиме на практиці.

Керівництво підземки, як і пасажири, сподівається, що все вдасться, та вже попереджають: власникам собак слід бути вкрай обачними. Перш за все, пасажир має пам’ятати, що він несе повну відповідальність за поведінку своєї собаки.

