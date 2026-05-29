Лагодив рушницю: у Києві на Печерську чоловік важко поранив жінку

У центрі столиці небезпечні ігри зі зброєю призвели до трагедії. Поліцейські Києва затримали чоловіка, чия недбалість ледь не коштувала життя 58-річній жінці. Поки киянка просто йшла вулицею, вона отримала вогнепальне поранення, навіть не бачачи свого кривдника.

Ремонт на паркінгу: як несправна рушниця пробила метал

Інцидент стався на території паркінгу одного з житлових будинків у Печерському районі. Місцевий мешканець вирішив самостійно підрихтувати свою помпову рушницю, яку дістав з автомобіля. Намагаючись усунути поломку, чоловік проігнорував елементарні правила техніки безпеки та натиснув на гачок.

Постріл був спрямований у бік металевого ролета паркінгу. Проте тонка металева перепона не зупинила дріб — одна з дробин пробила ролет наскрізь і влучила в живіт жінці, яка саме проходила неподалік.

Балістичні лазери на місці події: як поліція вирахувала стрільця

Встановити особу зловмисника по гарячих слідах було непросто, адже постріл був здійснений із закритого приміщення. Правоохоронцям довелося провести фактично ювелірну розслідувальну роботу.

— Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери. До огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджував вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу, — повідомили в поліції Києва.

Завдяки відео з камер спостереження та лазерним розрахункам оперативники швидко вийшли на власника зброї. Його затримали згідно зі ст. 208 КПК України.

Стан потерпілої та знайдений арсенал під час обшуку

Медики госпіталізували 58-річну жінку в тяжкому стані. Лікарі діагностували в неї проникаюче поранення живота, пошкодження внутрішніх органів та серйозну внутрішню кровотечу. Наразі за її життя борються фахівці.

Цікаво, що під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські знайшли не лише ту саму помпову рушницю, а й цілий склад іншої зброї та набоїв, які були вилучені для проведення експертиз.

Слідчі Печерської окружної прокуратури вже повідомили киянину про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до семи років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють походження всієї вилученої у чоловіка зброї.

Головне фото: Поліція Києва.

