Чинил ружье: в Киеве на Печерске мужчина тяжело ранил женщину

В центре столицы опасные игры с оружием привели к трагедии. Полицейские Киева задержали мужчину, чья халатность едва не стоила жизни 58-летней женщине. Пока киевлянка просто шла по улице, она получила огнестрельное ранение, даже не видя своего обидчика.
Ремонт на паркинге: как неисправное ружье пробило металл
Инцидент произошел на территории паркинга одного из жилых домов в Печерском районе. Местный житель решил самостоятельно подрихтовать свое помповое ружье, которое достал прямо из автомобиля. Пытаясь устранить поломку, мужчина проигнорировал элементарные правила техники безопасности и нажал на спусковой крючок.
Выстрел был направлен в сторону металлического роллета паркинга. Однако тонкая металлическая преграда не остановила дробь — одна из дробин пробила роллет насквозь и угодила в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку.
Баллистические лазеры на месте происшествия: как полиция вычислила стрелка
Установить личность злоумышленника по горячим следам было непросто, так как выстрел был произведен из закрытого помещения. Правоохранителям пришлось провести фактически ювелирную расследовательную работу.
— Для определения точного направления и угла, с которого был произведен выстрел, специалисты-криминалисты использовали баллистические лазеры. К осмотру места происшествия привлекался эксперт-баллист, исследующий огнестрельное оружие, дистанцию и направление выстрела, — сообщили в полиции Киева.
Благодаря видео с камер наблюдения и лазерным расчетам оперативники быстро вышли на владельца оружия. Его задержали согласно ст. 208 УПК Украины.
Состояние потерпевшей и найденный арсенал во время обыска
Медики госпитализировали 58-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее проникающее ранение живота, повреждение внутренних органов и серьезное внутреннее кровотечение. Сейчас за ее жизнь борются специалисты.
Интересно, что во время обыска в жилище задержанного полицейские нашли не только то самое помповое ружье, но и целый склад другого оружия и патронов, которые были изъяты для проведения экспертиз.
Следователи Печерской окружной прокуратуры уже сообщили киевлянину о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).
Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — до семи лет лишения свободы. На данный момент досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают происхождение всего изъятого у мужчины оружия.
Главное фото: Полиция Києва.
