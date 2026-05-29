Чинил ружье: в Киеве на Печерске мужчина тяжело ранил женщину

В центре столицы опасные игры с оружием привели к трагедии. Полицейские Киева задержали мужчину, чья халатность едва не стоила жизни 58-летней женщине. Пока киевлянка просто шла по улице, она получила огнестрельное ранение, даже не видя своего обидчика.

Ремонт на паркинге: как неисправное ружье пробило металл

Инцидент произошел на территории паркинга одного из жилых домов в Печерском районе. Местный житель решил самостоятельно подрихтовать свое помповое ружье, которое достал прямо из автомобиля. Пытаясь устранить поломку, мужчина проигнорировал элементарные правила техники безопасности и нажал на спусковой крючок.

Выстрел был направлен в сторону металлического роллета паркинга. Однако тонкая металлическая преграда не остановила дробь — одна из дробин пробила роллет насквозь и угодила в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку.

Баллистические лазеры на месте происшествия: как полиция вычислила стрелка

Установить личность злоумышленника по горячим следам было непросто, так как выстрел был произведен из закрытого помещения. Правоохранителям пришлось провести фактически ювелирную расследовательную работу.

— Для определения точного направления и угла, с которого был произведен выстрел, специалисты-криминалисты использовали баллистические лазеры. К осмотру места происшествия привлекался эксперт-баллист, исследующий огнестрельное оружие, дистанцию и направление выстрела, — сообщили в полиции Киева.

Благодаря видео с камер наблюдения и лазерным расчетам оперативники быстро вышли на владельца оружия. Его задержали согласно ст. 208 УПК Украины.

Состояние потерпевшей и найденный арсенал во время обыска

Медики госпитализировали 58-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее проникающее ранение живота, повреждение внутренних органов и серьезное внутреннее кровотечение. Сейчас за ее жизнь борются специалисты.

Интересно, что во время обыска в жилище задержанного полицейские нашли не только то самое помповое ружье, но и целый склад другого оружия и патронов, которые были изъяты для проведения экспертиз.

Следователи Печерской окружной прокуратуры уже сообщили киевлянину о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — до семи лет лишения свободы. На данный момент досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают происхождение всего изъятого у мужчины оружия.

Главное фото: Полиция Києва.

