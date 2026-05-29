Сколько дней празднуют Троицу 2026: даты праздника и Зеленой недели

Святая Троица, которая в восточной христианской традиции также известна как Пятидесятница, День сошествия Святого Духа или Зеленое воскресенье, принадлежит к двенадцати величайшим праздникам церковного года. Читай, сколько дней празднуют Троицу в 2026 году – в нашем материале.
Сколько дней празднуют Троицу в 2026 году: точные даты
Саму Троицу официально празднуют три дня – с воскресенья (31 мая) по вторник (2 июня). В первый день в храмах совершается Божественная литургия и вечерний молебен, на котором освящают букеты из аира, мяты, чабреца и веток клена, липы или ясеня.
Следующий день – понедельник, 1 июня – посвящен отдельному великому православному празднику – Дню Святого Духа, а всю неделю после праздника в церковном календаре получает название Троицкого.
Традиционный цикл открывают трехдневные бытовые приготовления, после чего наступает особенная поминальная родительская суббота (30 мая), предназначенная для посещения заупокойных служб и памяти умерших родственников.
В 2026 году через раннюю Пасху православные и греко-католические приходы в Украине, использующие новоюлианский и юлианский календари для вычисления пасхального цикла, будут отмечать Троицу в воскресенье, 31 мая.
Для христиан западного обряда (римо-католиков) Пасха наступила неделей раньше, поэтому католическая Пятидесятница пришлась на 24 мая.
Согласно действующему законодательству, Троица является официальным государственным праздником в Украине, и следующий по ней понедельник, 1 июня, должен быть выходным днем, однако в условиях действия военного положения эта норма временно отменена, и первый день лета будет обычным рабочим днем для большинства граждан.
Торжественный период, который в народе называют Зелеными праздниками, по давним традициям длится значительно дольше одного календарного дня. Полной праздничной структуре предшествует Клечальная или Зеленая неделя.
Зеленые праздники начинаются в четверг накануне Троицы и продолжаются неделю — три дня до и три дня после самого воскресенья.
