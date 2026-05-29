Сколько дней празднуют Троицу 2026: даты праздника и Зеленой недели

Святая Троица, которая в восточной христианской традиции также известна как Пятидесятница, День сошествия Святого Духа или Зеленое воскресенье, принадлежит к двенадцати величайшим праздникам церковного года. Читай, сколько дней празднуют Троицу в 2026 году – в нашем материале.

Сколько дней празднуют Троицу в 2026 году: точные даты

Саму Троицу официально празднуют три дня – с воскресенья (31 мая) по вторник (2 июня). В первый день в храмах совершается Божественная литургия и вечерний молебен, на котором освящают букеты из аира, мяты, чабреца и веток клена, липы или ясеня.

Следующий день – понедельник, 1 июня – посвящен отдельному великому православному празднику – Дню Святого Духа, а всю неделю после праздника в церковном календаре получает название Троицкого.

Традиционный цикл открывают трехдневные бытовые приготовления, после чего наступает особенная поминальная родительская суббота (30 мая), предназначенная для посещения заупокойных служб и памяти умерших родственников.

Читать по теме Троица-2026: грех ли работать на огороде на второй и третий день праздника Почему не стоит тяжело работать по дому и на огороде в праздничные дни Троицы.

В 2026 году через раннюю Пасху православные и греко-католические приходы в Украине, использующие новоюлианский и юлианский календари для вычисления пасхального цикла, будут отмечать Троицу в воскресенье, 31 мая.

Для христиан западного обряда (римо-католиков) Пасха наступила неделей раньше, поэтому католическая Пятидесятница пришлась на 24 мая.

Согласно действующему законодательству, Троица является официальным государственным праздником в Украине, и следующий по ней понедельник, 1 июня, должен быть выходным днем, однако в условиях действия военного положения эта норма временно отменена, и первый день лета будет обычным рабочим днем ​​для большинства граждан.

Торжественный период, который в народе называют Зелеными праздниками, по давним традициям длится значительно дольше одного календарного дня. Полной праздничной структуре предшествует Клечальная или Зеленая неделя.

Зеленые праздники начинаются в четверг накануне Троицы и продолжаются неделю — три дня до и три дня после самого воскресенья.

Раньше мы писали, что можно и нельзя делать на Троицу 2026 – читай в материале о том, от чего лучше удержаться на эти праздники, а что можно делать без запретов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!