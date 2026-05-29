Скільки днів святкують Трійцю 2026: дати свята та Зеленого тижня

Свята Трійця, яка у східній християнській традиції також відома як П’ятдесятниця, День зішестя Святого Духа або Зелена неділя, належить до дванадцяти найбільших свят церковного року. Читай, скільки днів святкують Трійцю в 2026 році — в нашому матеріалі.

Скільки днів святкують Трійцю в 2026 році: точні дати

Саму Трійцю офіційно святкують три дні — з неділі (31 травня) по вівторок (2 червня). У перший день у храмах звершується Божественна літургія та вечірній молебень, на якому освячують букети з лепехи (аїру), м’яти, чебрецю та гілок клена, липи чи ясена.

Наступний день — понеділок, 1 червня — присвячений окремому великому православному святу — Дню Святого Духа, а весь тиждень після свята у церковному календарі отримує назву Троїцького.

Традиційний цикл відкривають триденні побутові приготування, після чого настає особлива Поминальна батьківська субота (30 травня), призначена для відвідування заупокійних служб та вшанування пам’яті померлих родичів.

У 2026 році через ранній Великдень православні та греко-католицькі парафії в Україні, які використовують новоюліанський та юліанський календарі для обчислення пасхального циклу, відзначатимуть Трійцю у неділю, 31 травня.

Для християн західного обряду (римо-католиків) Великдень настав на тиждень раніше, тому католицька П’ятдесятниця припала на 24 травня.

Відповідно до чинного законодавства, Трійця є офіційним державним святом в Україні, і наступний за нею понеділок, 1 червня, мав би бути вихідним днем, проте в умовах дії воєнного стану ця норма тимчасово скасована, і перший день літа буде звичайним робочим днем для більшості громадян.

Урочистий період, який у народі називають Зеленими святами, за давніми традиціями триває значно довше за один календарний день. Повній святковій структурі передує Клечальний або Зелений тиждень.

Зелені свята розпочинаються у четвер напередодні Трійці й тривають загалом тиждень — три дні до та три дні після самої неділі.

