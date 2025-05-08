Попутного вітру у вітрила: теплі вітання випускникам від батьків та вчителів

Шкільний випускний — це те, що трапляється з тобою раз у житті. І от вже несамовито стукотить серце, горло стискає хвилювання, а на очі навертаються сльози — і ти хочеш зловити цю мить у найменших деталях, щоб потім, згадуючи її, ще раз пережити гостру радість і біль остаточного дорослішання. Як привітати випускників у цю вирішальну мить, щоб слова були теплими та влучними — читай у матеріалі.

Вітання випускникам від батьків своїми словами

У день випускного в школі не лише школярі, а і їхні батьки відчувають сильне хвилювання. Згадують, як колись приводили своїх дітей у перший клас, про зауваження у щоденнику, суворі розмови про дисципліну та оцінки. Здається, роки промайнули надто швидко, і навіть не віриться, що сторінка шкільного альбому заповнена до останньої сторінки. З ноткою ностальжі та світлим поглядом у майбутнє — вітання випускникам від батьків.

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Дорогі випускники, прийміть вітання! Ось і настав, мабуть, один із найважливіших днів у вашому житті — випускний, а це означає. що ви вже дорослі й маєте йти своїм шляхом. Я бажаю вам згадувати шкільні роки лише з теплотою, на все життя зберегти своїх шкільних друзів і пам’ятати вчителів, бо саме їм ви завдячуєте своїми знаннями не лише з фізики та математики, а й розумінням життя.

Я бажаю вам зробити правильний вибір і обрати не просто професію, а улюблену та потрібну справу, яка стане вашою самореалізацією. Бажаю здолати всі перешкоди та невдачі та в майбутньому отримати усе, що прагнете. Ідіть тільки вперед і ніколи не відступайте.

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Вітаю із випускним! Кажуть шкільні роки — найкращі, їх не повторити! Але я бажаю тобі, щоб життя дивувало тебе сюрпризами й нехай найцікавіше чекає попереду! Нехай доросле життя буде успішним. Нехай кожні двері, куди тобі доведеться постукати, відчиняються! Втілюй свої мрії у життя та відчувай щастя щосекунди!

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Прийми вітання з твоїм випускним! З початком нового дорослого життя. Бажаю вибрати вірний шлях і впевнено прямувати до своєї мети. Нехай залишаться поряд найкращі друзі та чудові спогади про шкільні роки.

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От він і прийшов, цей радісний і трохи сумний день. День прощання зі школою, день, який відкриє тобі широкий шлях до мрій. Вітаю з випускним і бажаю тобі ніколи не здаватися та впевнено йти до поставлених цілей, і нехай дорога до них буде без перешкод. Нехай шкільні роки лишать чудовий присмак пригод, натхнення, мрій, вірної дружби та першої закоханості. Світлого, мирного, перспективного тобі майбутнього!

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Вітаю вас з випускним і хочу побажати не боятися змін. Йдіть сміливо назустріч своїм великим мріям. Нехай за порогом школи на вас чекає цікавий та непередбачуваний світ, в якому ви неодмінно досягнете свого, зможете твердо стати на ноги й втілити найсміливіші плани! Бажаю удачі, натхнення та позитивного настрою! А, ми, батьки, зробимо все, що можливо, щоб ваші мрії стали реальністю.

Привітання випускникам від батьків у віршах

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди!

***

Зі шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки й сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

Вітання випускникам від класного керівника в прозі

На час навчання в школі клас стає чимось більшим, ніж просто колектив однокашників. Тут народжується дружба і кохання, вирішуються перші суперечки й кожен прагне знайти своє місце під сонцем. А класний керівник інколи знає про своїх учнів значно більше, ніж навіть батьки. Тож одразу розірвати зв’язок, який складався роками — важко. Як привітати класному керівнику своїх випускників — читай далі.

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Вітаю з випускним вас, любі мої діти! Так не хочеться розлучатися з вами, але я сподіваюся, що інколи ви повертатиметесь до школи, до нашого класу, до мене. Діти, я хочу, щоб ви знали: кожен із вас особливий, талановитий і гідний хорошої долі. Ніколи не бійтеся проявляти себе. Ніколи не відступайте від своєї мети. Ніколи не залишайтеся осторонь чогось важливого. Я хочу побажати вам справжнього щастя, щирого та взаємного кохання, міцного здоров’я та неодмінно успіху в професії. Доброго шляху, мої чудові випускники!

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Вітаю з випускним, дорогі мої діти, мої чудові випускники! Бажаю, щоб життя не поламало жодного з вас. Бажаю всім знайти справжнє щастя, вірну любов та успіх. Залишайтеся завжди сміливими, добрими, цілеспрямованими людьми. І нехай випускний стане для вас першим кроком на шляху до нових перемог.

Дорогі мої випускники! З легким серцем відпускаю вас у доросле життя. Ви взяли зі школи все, що вона могла дати, а тепер тут залишаться добрі спогади про вас. Розумію, що настав час, коли вам треба йти вперед, шукати свою дорогу, своє призначення. Нехай усі ваші мрії здійсняться, нехай реальність буде навіть кращою, ніж найзухваліші ваші плани. Бережіть близьких людей, вірте в себе і ніколи не здавайтеся! Мирного нам усім неба!

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Дорогі випускники, ось ви й підібралися до закінчення школи. Мені радісно, ​​що разом ми пройшли через усі проблеми, подолали усі негаразди — і у нас все вийшло! Успіхів вам у майбутньому, удачі у кожному життєвому виборі та попутного вітру вашим вітрилам!

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Мої шановані випускники! Кожен з вас — яскравий та неповторний, і я пам’ятатиму вас завжди. Бажаю вам відкрити для себе безмежний світ можливостей! Бажаю жити так, аби відчути радість від кожного нового дня! Знайдіть своє щастя у житті. Нехай ваша дорога буде світлою та наповненою добром і любов’ю!

Привітання випускникам у вірші від класного керівника

Ви дорослі, красиві, натхненні,

Кращі з кращих на цілій землі.

Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть удаль журавлі.

Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було…

Хай удачі в вас буде багато

І людське зігріває тепло.

А життя — це робота і диво.

В нім печалі й радощі є.

Йдіть упевнено, вперто, сміливо,

Вибирайте найкраще, своє!

Але, щоб усміхнулося небо

І удача жадана прийшла,

Самостійно трудитися треба,

Наполегливо, в поті чола.

Бо життя — це серйозно, не жарти,

Що посієте — те й зберете.

Манни з неба чекати не варто,

Ви завжди пам’ятайте про це!

Вітання першої вчительки випускникам у прозі

Перша вчителька пам’ятає учнів змалечку, часто зберігає їхні перші малюнки та оповідання, записки та шпаргалки. Усе це — скарб, цінність якого розуміється лише з роками. Вітання випускникам від першої вчительки — читай далі.

Дорогі випускники, любі діти! Я щиро вітаю вас зі святом! Зі мною ви вперше увійшли до класу й сіли за парти, зі мною ви вперше відкрили книги та зошити, і я й досі пам’ятаю ваші перші успіхи, мрії, і, навіть, помилки. Діти, сьогодні я хочу побажати вам успіху у здійсненні найсміливіших бажань. Нехай вам будуть невідомі страхи та розчарування, нехай у вас буде достатньо сил, завзяття, натхнення, креативу, таланту, наполегливості та оптимізму для того, щоб стати справжніми людьми. Щастя вам і кохання.

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Дорогі мої діти, от і промайнув час ваших шкільних років! Мої випускники! Щиро вітаю вас із цим днем! Бажаю сміливо кинутися у своє майбутнє, показати світу всі свої знання та віддати на добро людям всі свої навички! Ідіть по життю впевнено, не лякайтеся труднощів, знайдіть однодумців! Нехай у кожного з вас буде улюблена справа, а разом із нею любов, щастя та невгасне почуття радості! Миру нам усім!

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Дорогі мої випускники, вітаю зі святом! Я пам’ятаю, якими крихітками ви прийшли до першого класу. З першої хвилини всі ви увійшли в моє серце і досі лишаєтеся в ньому. Мені було радісно вчити вам усьому. І було сумно розлучатися, але вам треба було йти вперед. Як і зараз. Ви вирушаєте у захоплюючу подорож під назвою життя, то нехай вона принесе вам багато радості та щастя!

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Любі діти! На моїх очах ви виросли, стали дорослими та самостійними людьми. Як швидко пролетів цей час, але як довго він лишатиметься в моєму серці. Щасливого вам шляху та легких підйомів! Прийміть, дорогі мої випускники, мої найщиріші вітання з вашим святом!

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Дорогі мої, кохані учні, от і закінчено перший етап пізнання цього світу. Ви всі молодці, кожен із вас гідний тисячі похвал, поваги та любові. Продовжуйте досягати намічених цілей, прагніть йти лише вперед, Вітаю вас, мої хороші випускники, зі святом! Щастя вам і миру!

Привітання випускникам від першої вчительки у вірші

А от невеличке віршоване привітання випускникам від першої вчительки. Його можна оформити, як листівку, або сказати на урочистому вечорі.

Прийшли ви ще маленькими до школи,

А вже — чарівні юнки і юнаки!

Хоч, мабуть, не забудете ніколи

Проведені за партами роки!

Було всього: досягнень і мороки,

Колись сумне вже викликає сміх…

Життя готує вам складні уроки,

Та вірю, що засвоїте ви їх.

Що на віку чекає? Слава? Гроші?

Визнання десь чи в рідному краю?

Бажаю щастя вам, мої хороші!

Не забувайте вчительку свою!

Сьогодні ви святкові, особливі,

Заквітчані, немов весняний сад!

Вам час в дорогу! Що ж, ідіть щасливі!

Й хоч інколи вертайтеся назад!

Сподіваюся, серед усіх вітань випускникам ти обереш ті, що саме тобі припали до серця.

Можливо, ти хочеш дізнатися, що можна подарувати вчителю на випускний — читай про ідеї подарунків.

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