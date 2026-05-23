Символ дружбы с Литвой: в Киеве на Оболони готовят к открытию новый мост

В юго-западной части парка на улице Приречной в Оболонском районе столицы завершается строительство нового пешеходного моста через заводь. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Этот масштабный инфраструктурный проект возводится в рамках официального партнерства между столицами Украины и Литвы – подробности читай в нашем материале.

В парке на улице Приречной завершается строительство моста через заводь

Архитектурная концепция объекта разработана по мотивам известного моста короля Миндаугаса в Вильнюсе, что делает его не только важным транспортно-пешеходным узлом, но и заметным культурным символом на карте Киева.

Идея создания этого моста возникла как знак глубокой солидарности, многолетней дружбы между Киевом и Вильнюсом, а также жестом поддержки украинского народа со стороны Литовской Республики в условиях полномасштабной войны.

Строительство мостового перехода является ключевым элементом комплексного плана по благоустройству и обновлению парковой зоны на улице Приречной.

Читать по теме Стоимость проезда в Киеве повысится до 30 гривен за поездку — подробности Нововведения начнут действовать с 15 июля.

Городские власти подошли к реализации проекта с учетом мнения общества: во время подготовки и утверждения финальной концепции пространственных изменений были организованы и проведены три этапа открытых общественных консультаций с местными жителями.

Мэр столицы подчеркнул, что новый мост имеет первостепенное социальное и гуманитарное значение для жителей Оболони и всего города. Создание дополнительного современного, безопасного и безбарьерного пространства для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе является важной составляющей психологической помощи киевлянам.

Точную дату официального старта работы моста обещают анонсировать в ближайшее время.

Раньше мы писали, сколько районов в Киеве 2026 — читай в материале о количестве районов в столице и они находятся.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!