В память о тех, кто боролся за Украину…День Героев: история праздника и когда его отмечают

Многие украинские праздники имеют историческую основу, привязанную к особому периоду в нашем государственном становлении, и постоянно напоминают нам о цене украинской соборности и независимости. Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День Героев: что это за праздник, какова его история и о ком нужно вспомнить сегодня, рассказываем дальше в материале.

День Героев: когда отмечают

Украинские герои — украинцы, которые в разное время брали в руки оружие и боролись против врага украинской идеи. Как ни странно, однако в течение большого отрезка времени этот враг был одним и тем же — Россия, которая все свое существование пыталась подавить нацию украинцев.

Герои — это мужчины и женщины, дети, люди старшего возраста, которые с самого начала нашей истории до сегодняшних дней отстаивали украинскую независимость. Особенно важно помнить о вкладе наших предков сейчас, в такие страшные для Украины времена полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Праздник посвящен памяти об этих людях, которые, несмотря на страшные пытки, смерти и унижения, продолжать стоять за свою страну.

День героев ежегодно отмечают 23 мая.

День Героев: история праздника

Свое начало праздник берет в 1941 году. Начали его отмечать во время Второго Великого собрания Организации Украинских Националистов (ОУН).

Так, было принято ежегодно 23 мая отмечать День Героев — праздник, посвященный украинцам разных эпох, объединенных в общих целях защиты своей Руси-Украины.

В советское время этот праздник выживал в подполье, его отмечали украинские диссиденты, бывшие участники ОУН и те, кого называли “антисоветскими элементами”.

Интересно, что май для Дня Героев был выбран неслучайно: в течение 1924, 1926 и 1938 годов в мае гибли лучшие украинские сыновья в борьбе против россиян: Николай Михновский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец.

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Главное фото: teхty.org/Facebook

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