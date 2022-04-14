Без знания прошлого нет будущего — ТОП-5 увлекательных книг по истории Украины

Тот, кто не знает своей истории, обречен проживать ее снова и снова, а значит, не иметь будущего. Чтобы понять, что и почему сейчас происходит в Украине, следует смотреть глубже в прошлое.
Вместе с издательством Vivat мы рекомендуем ТОП-5 познавательных и увлекательных книг, объясняющих драматическую историю нашего государства.
Выдающиеся украинки 20-го века часто остаются незаметными. О судьбе некоторых героинь этой книги кто-то, возможно, услышит впервые, однако их роль в истории не стоит преуменьшать.
Это врачи, учительницы, участницы национально-освободительного движения, политзаключенные, журналистки, военные, культурные деятельницы… Без них — сильных, активных, преданных — страницы нашего рода были бы совсем другими.
В этой книге собраны интервью, свидетельства, архивные документы и справки о выдающихся женщинах Украины — материалы ресурса Историческая правда.
Среди них и уникальное интервью Квитки Цисык, и разговор с исследовательницей женского движения Мартой Богачевской-Хомяк, и статьи о докторе медицины Розалии Лифшиц-Винниченко, подпольщице Ирине Тимочке — “Христе”, писательнице Елене Телиге, а также о Лесе-украинке, маме Георгия Гонгадзе.
Сборник интервью Вахтанга Кипиани с диссидентами — это разговоры с теми, кто подвешивал фундамент, на котором держалась тюрьма под названием Советский Союз. Люди, бросавшие вызов системе, были очень разными — и по возрасту, и по убеждениям, и по полу, и по национальности.
Балис Гаяускас, отбывший 37 лет в неволе, а в уже независимой Литве возглавил Службу безопасности; Калью Мятик, обвиненный в свое время в антисоветской деятельности в рядах подпольного Демократического движения Эстонии; Мустафа Джемилев, сражавшийся за права крымских татар.
В общей сложности 20 диссидентов, разговоры с которыми освещают множество вопросов, не теряющих актуальности и сегодня.
Украинское освободительное движение прошлого века, в частности, деятельность ОУН и УПА, относится к тем малоисследованным явлениям прошлого, без которых нельзя понять феномен независимой Украины. Итак, кто же такие “бандеровцы” и за что они сражались?
Из этой книги вы узнаете о:
Война разделила семьи, лишила жизней и искалечила судьбы миллионов людей. Даже спустя многие десятилетия появляются новые детали, воспоминания и свидетельства.
Книга состоит из реальных семейных историй, рассказанных со слов родителей, бабушек и дедушек. Авторы статей, собранных благодаря научно-популярному изданию Историческая правда, рассказывают о самой страшной войне прошлого века, о судьбах тех людей, чьи жизни навсегда разделились на “до” и “после”.
Мустафа Джемилев — национальный лидер крымских татар, символ единения депортированного народа и возвращения его на родную землю. Он посвятил свою жизнь борьбе с системой, прошел советские тюрьмы, голодовку, запугивание — и победил.
Но аннексия Крыма в 2014 году начала новый виток испытаний. Теперь известный диссидент, правозащитник, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа на международном уровне отстаивает права своей родины.
Виталий Запека (позывной Спилберг) — украинский писатель, доброволец, боец батальона Полтава.
Во время своего пребывания на фронте он написал книгу Полинка, которая предназначалась его новорожденной внучке. Читай, что рассказал Виталий Запека о книге Полинка и войне.