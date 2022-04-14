Без знания прошлого нет будущего — ТОП-5 увлекательных книг по истории Украины

Тот, кто не знает своей истории, обречен проживать ее снова и снова, а значит, не иметь будущего. Чтобы понять, что и почему сейчас происходит в Украине, следует смотреть глубже в прошлое.

Вместе с издательством Vivat мы рекомендуем ТОП-5 познавательных и увлекательных книг, объясняющих драматическую историю нашего государства.

Страна женского рода, составитель Вахтанг Кипиани

Выдающиеся украинки 20-го века часто остаются незаметными. О судьбе некоторых героинь этой книги кто-то, возможно, услышит впервые, однако их роль в истории не стоит преуменьшать.

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Это врачи, учительницы, участницы национально-освободительного движения, политзаключенные, журналистки, военные, культурные деятельницы… Без них — сильных, активных, преданных — страницы нашего рода были бы совсем другими.

В этой книге собраны интервью, свидетельства, архивные документы и справки о выдающихся женщинах Украины — материалы ресурса Историческая правда.

Среди них и уникальное интервью Квитки Цисык, и разговор с исследовательницей женского движения Мартой Богачевской-Хомяк, и статьи о докторе медицины Розалии Лифшиц-Винниченко, подпольщице Ирине Тимочке — “Христе”, писательнице Елене Телиге, а также о Лесе-украинке, маме Георгия Гонгадзе.

Диссиденты, Вахтанг Кипиани

Сборник интервью Вахтанга Кипиани с диссидентами — это разговоры с теми, кто подвешивал фундамент, на котором держалась тюрьма под названием Советский Союз. Люди, бросавшие вызов системе, были очень разными — и по возрасту, и по убеждениям, и по полу, и по национальности.

Балис Гаяускас, отбывший 37 лет в неволе, а в уже независимой Литве возглавил Службу безопасности; Калью Мятик, обвиненный в свое время в антисоветской деятельности в рядах подпольного Демократического движения Эстонии; Мустафа Джемилев, сражавшийся за права крымских татар.

В общей сложности 20 диссидентов, разговоры с которыми освещают множество вопросов, не теряющих актуальности и сегодня.

Родились мы в великий час… ОУН УПА Историческая правда, Вахтанг Кипиани

Украинское освободительное движение прошлого века, в частности, деятельность ОУН и УПА, относится к тем малоисследованным явлениям прошлого, без которых нельзя понять феномен независимой Украины. Итак, кто же такие “бандеровцы” и за что они сражались?

Из этой книги вы узнаете о:

лидерах и рядовых участниках повстанческого движения и подполья;

истории движения сопротивления 1930-1950-х годов;

организационных основах деятельности ОУН и УПА;

обыденной жизни и быте воинов.

Вторая мировая. Непридуманные истории. (Не) наша, живая, другая, Вахтанг Кипиани

Война разделила семьи, лишила жизней и искалечила судьбы миллионов людей. Даже спустя многие десятилетия появляются новые детали, воспоминания и свидетельства.

Война (не) наша — не только за Родину, но и за интересы нескольких тоталитарных государств.

Война наша — даже через 80 лет.

Война жива — мы помним.

Война другая — разная для всех, потому что каждый видит и понимает ее по-своему.

Книга состоит из реальных семейных историй, рассказанных со слов родителей, бабушек и дедушек. Авторы статей, собранных благодаря научно-популярному изданию Историческая правда, рассказывают о самой страшной войне прошлого века, о судьбах тех людей, чьи жизни навсегда разделились на “до” и “после”.

Несокрушимый, Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев — национальный лидер крымских татар, символ единения депортированного народа и возвращения его на родную землю. Он посвятил свою жизнь борьбе с системой, прошел советские тюрьмы, голодовку, запугивание — и победил.

Но аннексия Крыма в 2014 году начала новый виток испытаний. Теперь известный диссидент, правозащитник, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа на международном уровне отстаивает права своей родины.

Виталий Запека (позывной Спилберг) — украинский писатель, доброволец, боец батальона Полтава.

Во время своего пребывания на фронте он написал книгу Полинка, которая предназначалась его новорожденной внучке. Читай, что рассказал Виталий Запека о книге Полинка и войне.