Хотел оставить внучке воспоминания о себе: Виталий Запека о книге Полинка и творчество под канонадами

Знакомься, это Виталий Запека (позывной Спилберг) — украинский писатель, доброволец, боец ​​батальона Полтава.

Во время своего пребывания на фронте он написал книгу Полинка, предназначавшуюся его новорожденной внучке. А когда книга попала в издательство Vivat, сразу стала популярной среди украинцев.

Что же есть такого в этой книге, почему она так всем нравится?

Не только литературными тропами

До вооруженного конфликта на Донбассе Виталий Запека был фотохудожником.

По версии сайта Fotografers, входил в сотню лучших в Украине.

Писать мужчина начал еще в 2015 году, когда пошел добровольцем на войну. Начинал с маленьких очерков и рассказов.

Даже получил международную литературную премию Воин света 2021 за роман Герои, херои и не очень. Кроме того, он — лауреат премии имени Ирины Вильде 2021 года за роман Цуцик.

Но Полинка — это особенная книга. Она написана для любимой внучки под звуки обстрелов, но только с хорошими мыслями.

Это — книга-воображение и “воспоминание заранее” о том, что он вернется живым, а внучка подрастет. А еще о том, как дедушка с внучкой вместе будут озорничать, играть, веселиться и учиться.

И чтоб ни единого упоминания о войне. Только хорошее, веселое, солнечное.

Как появилась идея

— Когда я находился в зоне военных действий, узнал от дочери, что стану дедом.

Будет внук, Богданчик. Написал для него на радостях сказку. Работал над ней несколько дней.

А когда дописал, дочь перезвонила и сообщила, что еще раз сходила на УЗИ.

Будет внучка — Полинка. Что ж, удалил эту сказку. А для внучки написал новую, в перерывах между ротациями.

Виталий говорит, что изначально издательских планов на книгу не было. Так как все, что писал, было для себя.

О написании светлой книги на войне

Как-то вернулся на войне, извините, из “жопы”. Да, до сих пор не могу найти приличную замену этому военному определению.

— “Вырваться из жопы” не заменишь на “вернуться из менее (или наоборот) более опасного места”.

Поэтому воспринимаю это, как вполне нормальный военный термин.

Так что из “жопы” я целый и невредимый оказался в “спокойной” второй линии (хотя вполне понимал, что мог и не вернуться). Там в перерывах между дежурствами на базе начал писать книгу.

Виталий говорит: боялся, что у маленькой внучки не будет никаких воспоминаний о своем дедушке.

Ведь его дочь осталась без таких воспоминаний, потому что мать Виталия рано ушла из жизни.

— Мне не хотелось, чтобы это коснулось и Полинки.

Автор рассказывает, что все чаще по ночам писал под звуки выстрелов, ведь ночью всегда канонада.

Но это зло только побудило писать очень добрые, забавные, веселые тексты.

— Писал от имени внучки. Как она все эти мои приключения, дебошир видит в своем четырехлетнем возрасте.

Виталий говорит, что окунуться в мировоззрение маленькой девочки тяжело, но выйти из него — наоборот.

Мужчина рассказывает, что когда писал один из эпизодов книги, находился на позиции с напарником и на его лице отражалась целая гамма фантазии.

— Когда я прописывал забавный момент, то даже засмеялся. А потом вижу, что напарник сидит и смотрит не на позицию, а на меня.

Бледный и, кажется, готов даже в меня поцелить из автомата, если я продолжу вести себя так, как я вел себя на тот момент. Затем напарник встал, прошел мимо.

А потом, когда я закончил писать, заметил, что мой напарник на “позиции смертников” украл из моего автомата рожок. Наверное, я вел себя слишком странно.

Вернул только после прочтения только что написанного.

Помню, как он читал: лицо сначала бледное и суровое, потом в уголках губ уже теплится улыбка.

Глаза превращаются в щелки, из которых льется тепло смеха. Начал хохотать, вытащил скрытый рожок, вернул мне.

Книга отвлекает от войны

Автор говорит, что подсознательно понимал: все книги, которые он начал писать на войне, стали для него возможностью освободить все мысли, тревоги, переживания.

Поэтому он хотел писать то, что вообще не касается войны.

Помню, как пропустил сквозь себя книгу Цуцик. У меня физически была лихорадка после завершения этой истории, так сильно я эмоционально вложился в написание.

Знает ли внучка о войне

Дедушка-писатель пытается не много говорить о войне с малой внучкой.

Стараюсь рассказывать очень мало, чтобы ребенок это воспринимал без страха.

— Полинка знает, что Россия — это враг. Что Родина — это Украина. Когда она была в Египте и услышала, что там много русского языка, она отказалась общаться на языке агрессора.

Будущее Полинки

Автор говорит, что писал книгу для внучки, когда ей было четыре. После издания она выросла на год и расстроилась, что дедушка писал о ней четырехлетней, а ей уже исполнилось пять.

Впрочем, у Виталия Запеки уже есть продолжение для Полинки шестилетней.

На войне действительно много ужаса, от которого хочется убежать. Но Юлия не убегала, она — помогала.

Ранее мы рассказывали об истории Юлии Крымцевой, спасающей жизнь в бою.