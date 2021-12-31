Когда счет идет на секунды, нервничать нет времени: как 20-летняя девушка-медик спасает жизнь на войне

Порой кажется, что тем, кто появился на свет в начале 21 века, только пора идти в первый класс и они еще совсем дети. Однако, оказывается, некоторые из них уже успели построить карьеру, стать суперзвездами, создать собственную семью и детей.

Другие же стали на защиту своей Родины. И те, и те удивляют своими достижениями.

В свой 21 год Юлия спасает жизни на войне. Эта еще совсем юная и хрупкая девушка научилась брать не только собственные эмоции, но всю ситуацию вокруг под контроль.

Родилась девушка в Луганской области, где прожила до 14 лет. Однако с началом войны ей вместе с семьей пришлось переехать.

Юлия служит на фронте уже более полутора лет и проводит здесь все праздники — от дня рождения до Рождества.

Как говорит Министерство обороны Украины на своей странице на Facebook:

Боевой медик Юлия защищает Луганскую область — поэтому она почти у себя дома. И делает все возможное, чтобы убрать из предыдущего предложения слово «почти».

Рассказывать что-то на камеру и сидеть в соцсетях девушка совсем не привыкла. Однако когда ее командиру понадобилась срочная медицинская помощь из-за сквозного пулевого ранения в голову, Юлия была максимально собрана и уверена.

Колоть обезболивающее и бинтовать раненых для нее наиболее привычное дело.

Когда счет идет на секунды, нервничать нет времени.

Однако признается, что затряслась, когда все кончилось и бойца забрали в госпиталь.

На такую ​​обстановку вокруг ребенка, вероятно, каждая мама среагировала бы максимально эмоционально и нервно. Однако мама Юли и сама знает, что такое быть на войне, она тоже служит.

Хочется быть полезной. Здесь очень нужны медики, — говорит Юля о своей мотивации.

Девушка доказывает, что возраст, пол и место рождения не могут стать помехой, если ты определился, кто ты, за кого ты.

Но иногда мы не обращаем внимания даже на тех людей, которые на мирной территории делают наши жизни немного лучше и заслуживают уважения. Читай историю тети Тани: как и чем живут те, чей труд часто не замечают.