Контракт 18-24 в бригаде “Любарт”: возможности для операторов БПЛА

Беспилотники – глаза, крылья и оружие нашей армии. Они ведут разведку, выявляют цели, корректируют огонь на поле боя.
На направление БПЛА нужны люди. Мужчины и женщины от 18 до 24 лет могут пройти качественную подготовку с нуля и присоединиться к 20-й бригаде НГУ “Любарт”.
Любарт приглашает в свои ряды
Бригада “Любарт” – это подразделение 1-го корпуса НГУ “Азов”. Все ключевые задачи здесь выполняют с привлечением современных беспилотных комплексов. Среди специальностей:
- оператор БПЛА;
- инженер или техник беспилотных систем;
- специалист по ремонту и настройке оборудования;
- оператор средств наблюдения;
- специалист по связи и передаче данных;
- аналитик материалов воздушной разведки.
Какие именно вакансии открыты сейчас, зависит от потребностей бригады на конкретный момент. На собеседовании рекрутеры учитывают все: образование, гражданский опыт, физподготовку, здоровье и личную мотивацию. Большим плюсом будет, если вы разбираетесь в электронике, радиосвязи, софте или имеете опыт управления гражданскими дронами.
Что предусматривает контракт 18-24
На официальной странице программы вы найдете все условия контракта 18-24. Никаких ограничений по нему нет, присоединиться может каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 24 лет. Что важно, контракт заключается на 1 год (или 2 года по контракту 18-24 дроны), служить вы будете в определенном подразделении и на согласованной должности.
Основные условия программы:
- Денежное вознаграждение 1 000 000 грн.
- Ежемесячное денежное обеспечение, которое с учетом доплат может достигать 120 000 грн.
- Профессиональная подготовка.
- Медицинское обеспечение, включая стоматологическую помощь и протезирование.
- Право на ипотеку под 0% после завершения контракта.
- Возможность выезда за границу после года службы в соответствии с условиями программы.
- Сразу по его завершении вы можете уволиться из рядов подразделения.
Объем выплат зависит от выполнения требований контракта, должности, района службы и участия в боевых заданиях.
Как стать оператором БПЛА по контракту 18-24
Боевой опыт не требуется. Путь прост: собеседование, ПЛК, психологический отбор и проверки. Далее – БЗИН, профессиональное обучение и согласование в экипаже.
Контракт 18–24 на дроны – это работа для внимательных и сообразительных людей с технической жилкой. Во время подготовки вы овладеете:
- пилотирование и обслуживание дронов;
- планирование полетов и маскировка позиций;
- разведку, анализ данных и работу в команде.
- Список открытых вакансий и форма заявки – на сайте lubart.army. Рекрутер свяжется с вами после заполнения анкеты, ответит на вопросы и подскажет, что делать дальше.
Не откладывай решение, которое может определить твой путь. Выбирай сейчас!
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