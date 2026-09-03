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Контракт 18-24 в бригаде “Любарт”: возможности для операторов БПЛА

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 сентября 2026, 13:36 3 мин.
Контракт 18–24: бригада Любарт набирает специалистов по направлению БпЛА

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