Контракт із ЗСУ: як укласти, додаткові виплати і чим відрізняється від мобілізації

Служба за контрактом у ЗСУ має кілька переваг перед мобілізацією. Тож ті, хто хоче самостійно обирати посаду, підрозділ та свої обов’язки, мають знати, як укласти контракт ЗСУ і що для цього потрібно. Читай більше у матеріалі.

Як укласти контракт ЗСУ — покроково

Прийняття на контракт ЗСУ на військову службу відбувається таким чином.

Ознайомлення з вакантними посадами, правилами, обов’язками. Це може відбутися в рекрутингових центрах чи в інших джерелах. Вибір бажаної вакансії. Комунікація з військовою частиною самостійно чи за допомогою рекрутера. Отримання рекомендаційного листа про прийняття на військову службу. Можливе проведення тестування на фізичну підготовку/психологічну стійкість тощо.

ТЦК та СП направляє кандидата на укладання контракту в таких випадках:

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якщо кандидат має військовий досвід, та відібраний за прямою чи спорідненою ВОС;

якщо кандидат не має військового досвіду, але відібраний за непрямою ВОС (з навчальною підготовкою залежно від спеціальності);

якщо кандидат проходив військову службу, був відібраний за контрактом до в/ч, яка не входить до переліку пріоритетних — контракт погоджується з Генштабом;

якщо кандидат відібраний на службу за контрактом (офіцерський склад) — з направленням на курси підвищення кваліфікації та проходженням підготовки за вибраною ВОС.

Служба за контрактом має більше переваг, ніж мобілізація. Адже контракт — це служба за власним бажанням. Мобілізація відбувається простіше і швидше, на відміну від контракту. Перевагою контракту є можливість вибору посади та підрозділу.

Виплати військовим на контракті ЗСУ

Після набуття чинності оновленої постанови Кабінету Міністрів № 704, ті, хто вперше підписує контракт зі ЗСУ, отримуватимуть одноразову грошову допомогу.

Особи рядового складу отримають вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 224 грн), особи сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (27 252 грн).

Особи офіцерського складу під час першого підписання контракту із ЗСУ отримуватимуть одноразову виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (30 280 грн).

Виплати можуть отримати такі військові:

яких призначають на рядові посади строком на три роки;

яких призначають на сержантські та старшинські посади на три і більше років;

яких призначають на офіцерські посади на рік і більше;

які підписали контракт строком на 5+ років після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових підрозділів закладів вищої освіти за державним замовленням, за умови вступу до виконання обов’язків за посадами.

Для отримання допомоги пишуть рапорт на ім’я командира. Крім цього, ті, хто укладуть контракт, матимуть право на пільги.

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