Контракт із ЗСУ: як укласти, додаткові виплати і чим відрізняється від мобілізації

Служба за контрактом у ЗСУ має кілька переваг перед мобілізацією. Тож ті, хто хоче самостійно обирати посаду, підрозділ та свої обов’язки, мають знати, як укласти контракт ЗСУ і що для цього потрібно. Читай більше у матеріалі.
Прийняття на контракт ЗСУ на військову службу відбувається таким чином.
ТЦК та СП направляє кандидата на укладання контракту в таких випадках:
Служба за контрактом має більше переваг, ніж мобілізація. Адже контракт — це служба за власним бажанням. Мобілізація відбувається простіше і швидше, на відміну від контракту. Перевагою контракту є можливість вибору посади та підрозділу.
Після набуття чинності оновленої постанови Кабінету Міністрів № 704, ті, хто вперше підписує контракт зі ЗСУ, отримуватимуть одноразову грошову допомогу.
Особи рядового складу отримають вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 224 грн), особи сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (27 252 грн).
Особи офіцерського складу під час першого підписання контракту із ЗСУ отримуватимуть одноразову виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (30 280 грн).
Виплати можуть отримати такі військові:
Для отримання допомоги пишуть рапорт на ім’я командира. Крім цього, ті, хто укладуть контракт, матимуть право на пільги.
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