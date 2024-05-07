Контракт с ВСУ: как заключить, дополнительные выплаты и чем отличается от мобилизации

Служба на контракте в ВСУ имеет несколько преимуществ перед мобилизацией. Поэтому те, кто хотят самостоятельно выбирать должность, подразделение и свои обязанности, должны знать, как заключить контракт ВСУ и что для этого нужно. Читай больше в материале.

Как заключить контракт ВСУ — пошагово

Принятие на контракт ВСУ на военную службу происходит следующим образом:

Знакомство с вакантными должностями, правилами, обязанностями. Это может произойти в рекрутинговых центрах или с других источников. Выбор желаемой вакансии. Коммуникация с воинской частью самостоятельно или с помощью рекрутера. Получение рекомендательного письма о принятии на военную службу. Возможно проведение тестирования на физическую подготовку/психологическую стойкость.

ТЦК и СП направляет кандидата на заключение контракта в следующих случаях:

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если кандидат имеет военный опыт и отобран по прямой или родственной ВОС;

если у кандидата нет военного опыта, но отобран по непрямой ВОС (с учебной подготовкой в зависимости от специальности);

если кандидат проходил военную службу, был отобран по контракту в в/ч, не входящей в перечень приоритетных — контракт соглашается с Генштабом;

если кандидат отобран на службу по контракту (офицерский состав) — с направлением на курсы повышения квалификации и прохождением подготовки по выбранной ВОС.

Служба на контракте имеет больше преимуществ, чем мобилизация. Ведь контракт — это служба по собственному желанию. Мобилизация происходит проще и быстрее, в отличие от договора. Преимуществом договора является возможность выбора должности и подразделения.

Выплаты военным на контракте ВСУ

После вступления в силу обновленного постановления Кабинета Министров № 704, те, кто впервые подписывают контракт с ВСУ, будут получать одноразовую денежную помощь.

Лица рядового состава получат восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (24 224 грн), лица сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (27 252 грн).

Лица офицерского состава при первом подписании контракта с ВСУ будут получать одноразовую выплату в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (30 280 грн).

Выплаты могут получить следующие военные:

которых назначают на рядовые должности сроком на три года;

которых назначают на сержантские и старшинские должности на три года и больше;

которых назначают на офицерские должности на год и больше;

те, кто подписывают контракт сроком на 5+ лет после окончания высших военных учебных заведений, военных подразделений высшего образования по государственному заказу, при условии вступления в исполнение обязанностей по должностям.

Для получения помощи пишут рапорт на имя командира. Кроме того, те, кто заключит контракт, будут иметь право на льготы.

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