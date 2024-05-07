Контракт с ВСУ: как заключить, дополнительные выплаты и чем отличается от мобилизации

Служба на контракте в ВСУ имеет несколько преимуществ перед мобилизацией. Поэтому те, кто хотят самостоятельно выбирать должность, подразделение и свои обязанности, должны знать, как заключить контракт ВСУ и что для этого нужно. Читай больше в материале.
Принятие на контракт ВСУ на военную службу происходит следующим образом:
ТЦК и СП направляет кандидата на заключение контракта в следующих случаях:
Служба на контракте имеет больше преимуществ, чем мобилизация. Ведь контракт — это служба по собственному желанию. Мобилизация происходит проще и быстрее, в отличие от договора. Преимуществом договора является возможность выбора должности и подразделения.
После вступления в силу обновленного постановления Кабинета Министров № 704, те, кто впервые подписывают контракт с ВСУ, будут получать одноразовую денежную помощь.
Лица рядового состава получат восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (24 224 грн), лица сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (27 252 грн).
Лица офицерского состава при первом подписании контракта с ВСУ будут получать одноразовую выплату в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (30 280 грн).
Выплаты могут получить следующие военные:
Для получения помощи пишут рапорт на имя командира. Кроме того, те, кто заключит контракт, будут иметь право на льготы.
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