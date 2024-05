В битве против ада и лжи: топ-5 фейков врага про Азов к десятилетию подразделения

Мариуполь. Весна 2022 года. Окружение. Подразделение, которое почти восемь лет, несмотря на недоверие мира, засилье фейков о себе и отсутствие новейшего оружия, ведет борьбу против войска врага, превосходящего его в количестве в десятки раз. Несмотря на все, Азов остался стоять на защите Украины.

Украинские воины на протяжении веков существования нашей нации закалялись огнем сражений за независимость своего государства. Российский агрессор пытался уничтожить их физически и делал все, чтобы память о славных воинах была замещена мифом об украинцах как гречкосеях и земледельцах.

Однако превратить в руины свободный дух борцов за свободу ему не удалось как за годы советской оккупации, так и за десять лет российско-украинской войны и дезинформации, осады Мариуполя и теракта в Еленовке. РФ не смогла сломать азовцев, ведущих борьбу за волю украинского народа, уже десять лет.

5 мая 2014 года был создан Азов — сначала как батальон из добровольцев. Но за все это время одно из самых мужественных и преданных подразделений, которое стало не только символом отваги, но и оберегом справедливости, переросло в бригаду.

Его путь — это эпопея, в которой каждая капля пота и крови была положена за свободу украинского народа. Поэтому на десятую годовщину создания уже легендарного подразделения Вікна вместе с редактором Сообщества Еленовки Александрой Мазур подготовили подборку из пяти фейков об Азове, чтобы побороть вражескую пропаганду.

По словам Александры Мазур, героическая оборона Мариуполя придала символу Идеи Nации общеукраинское распространение.

Однако на протяжении многих лет этот символ был дискредитирован, поскольку российская пропаганда распространяла ложную информацию о том, что это эмблема Третьего Рейха Вольфсангель.

На самом деле, символ идеи нации был создан в 1992 году. Его автором стал Нестор Пронюк.

Символ Идея Nации — это монограмма из двух букв “I” и “N”. Последняя как раз соответствует традиционному древнеукраинскому стилю правописания, о чем свидетельствует даже печатная пресса 19 и начала 20 веков.

— Чтобы Украина жила свободно, достойно, счастливо. И украинцы были единственными в самом широком смысле, как писал Шевченко: “.. и мертвые, и живые, и еще не рожденные”. Чтобы была у нас эта бесконечная тягость. Мне всегда приятно, когда об украинцах неукраинцы говорят с восхищением. Не нужно со страхом, а с восторгом! Возможно, именно Идея Nации и является кратким определением национальной идеи, — наметил значение этого символа Нестор Пронюк.

— Что касается татуировок… Они (россияне, — ред.) заставляют…ногтями сдирать. Частично, раны остаются, — рассказал начальник штаба Азова Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью DW об отношении россиян к татуировкам пленных украинских военнослужащих.

Александра Мазур говорит, к сожалению, отождествление рун только с нацистским оккультизмом приводит не только к неправильному пониманию истории этой символики. Но и, в случае с россиянами, стимулирует совершать военные преступления против людей с руническими татуировками.

Однако следует помнить, что прежде всего руны — древний германский и нордический алфавит. Древнейшие известные руны были отчеканены в Дании и происходят около 200 года.

Рунические надписи тоже были найдены в Украине. Среди них — руническая надпись старшим футарком на наконечнике копья, найденная на Волыни и датируемая около четвертого века, когда была миграция готов. Также были найдены и рунические надписи эпохи викингов (варягов) с острова Березань в устье Днепра.

Поэтому связывать рунические татуировки украинских защитников с нацистским оккультизмом, как минимум, не последовательно. Поскольку эти знаки имеют более тесную связь с нашими древними предками, которые жили здесь тысячи лет до нас, чем с политическими силами, против которых боролись всего сотню лет назад предки наших воинов.

— Большинство местных, как ни странно, очень быстро изменили свою ориентацию. Даже те, кто был пророссийски настроен. Я имею в виду своих соседей, знакомых. Многие стали поддерживать украинские вооруженные силы, Азов и других, — так вспоминает период боев за Мариуполь военнослужащий Азова родом из Мариуполя Константин Кожекин в интервью изданию Gazeta.ua.

Александр Мазур делится мыслями, что до полномасштабного вторжения наша информационная работа в восточных регионах Украины была недостаточной. Поэтому, в частности, жители Мариуполя часто подвергались влияниям российской пропаганды против Азова.

Некоторые из них все же присоединились к установлению в городе оккупационных властей. Однако большинство осталось на украинской стороне и присоединяется, в частности, к акциям поддержки военнопленных азовцев.

Вместе с тем изменилось отношение всех украинцев. Некоторые могли просто не знать о существовании подразделения и узнать о нем только во время боев за Мариуполь. У кого-то только название Азову могло вызвать определенные сомнения из-за распространения дезинформации врагом.

Но на самом деле такое отношение больше было связано с незнанием и засильем информационного пространства фейками россиян, которые до сих пор продолжают пытаться дискредитировать тех, кого боятся больше всего. Об этом же свидетельствует даже признание Россией подразделения якобы террористским формированием. Однако на самом деле такое определение не может быть связано с профессиональными войсками любой страны, стоящими на ее защите.

И хотя оборона Мариуполя показала, что Азов действительно имеет только защиту Украины, и изменила отношение к подразделению как многих украинцев, так и людей за рубежом, зарубежные СМИ, как, например, The Washington Post все равно продолжают пользоваться привычным себе определением “ультраправые”.

Жены, матери, сестры и дочери Азовцев являются основательницами общественных организаций.

Они ведут просветительскую деятельность, создают проекты по поддержке противостояния РФ, налаживают международное сотрудничество, организуют акции, посвященные военнопленным азовцам, активно общаются со СМИ, выступают на благотворительных мероприятиях и собирают помощь для украинской армии.

Также женщины есть и среди военнослужащих Азова. К сожалению, многие из них погибли в битве за Мариуполь. Другие же прошли и проходят вместе с собратьями ад российского плена, где не существует норм Женевской конвенции и гуманного отношения к военнопленным.

В настоящее время освобожденные из плена военнослужащие Азову вернулись к деятельности в поддержку Украины.

