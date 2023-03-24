Верните сердце мое из плена! Где Азов и как идет борьба семей защитников Мариуполя за своих родных

309 дней в плену. Более десяти месяцев их родные не слышали родных голосов, которые не произнося ни звука, творили громкие исторические события. Защитники Мариуполя не были уверены, на сколько им хватит боеприпасов, чтобы продолжать борьбу. Однако всегда были уверены, что сил хватит не на одно столетие.

Вікна собрали всю имеющуюся в открытых источниках информацию о нахождении бойцов Азова в российском плену и процессе их освобождения. Также ниже мы добавляем информацию об акциях в поддержку пленных защитников Азовстали.

Азов — плен с 20 мая 2022 года

Когда появилось сообщение командира Отдела специального назначения Азов Дениса Прокопенко о том, что защитники выполнили свою задачу и по приказу выйдут из Азовстали, теплилась надежда на то, что жизни защитников будут спасены.

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Но день сменялся месяцем, а за ним ожидание вытеснила ярость после теракта в Еленовке. 29 июля дало понять окончательно, что защитников Мариуполя, в частности азовцев, необходимо как можно скорее освобождать.

Обмен 21 сентября подарил новую надежду, но притупил чувства и понимание — из плена вернулись далеко не все. А следующие списки освобожденных пленных начали поражать своей тенденцией: “Азов — 0”. Так мало слов, но еще меньше понимание у родных, почему их близких защитников снова не обменяли.

Сегодня Азов не обменяли — слова, которые каждый раз, несмотря на боль, должны отвечать командиры азовцев, которых обменяли 21 сентября.

Какова ситуация с обменом азовцев по состоянию на 24 марта

По состоянию на 24 марта защитники Азовстали, в частности бойцы ОЗСП Азов, находятся в плену уже 309 дней.

Как сообщил один из защитников Азовстали и исполняющий обязанности командира ОЗСП Азов Богдан Кротевич с позывным Тавр в эфире марафона Єдині новини, сейчас в российском плену находятся 729 азовцев.

Они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например, 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое заведение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться.

В основном руководство Азова узнает о состоянии и местонахождении пленных от тех, кого удалось освободить из неволи. Но состояние пленных неудовлетворительное, а обращение не соответствует положениям Женевской конвенции обращения с военнопленными.

Состояние у них — неудовлетворительное. Все равно применяют физическое и психологическое воздействие.

Как отметил 23 марта украинский музыкант и глава ГО Azov One Вячеслав Дрофа (OTOY), по договоренностям Азов уже должен был выйти из плена.

За все последние обмены сотен защитников Азовстали — всего два бойца из Азова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 22 марта отметил, что провел большую встречу с родственниками военнопленных и пропавших без вести. В частности, это касается бойцов НГУ, в состав которой входит Азов.

Посоветовал родственникам напрямую обращаться в МККК, чтобы их представители посещали места содержания военнопленных и обеспечивали их права, например, на переписку.

Омбудсмен добавил, что в конце собрал у родственников обращения и списки их родных, которые находятся в плену или пропали без вести при особых обстоятельствах. Однако насколько данная встреча была эффективной, покажут только следующие обмены пленными.

Что говорят родные пленных азовцев

После масштабного обмена пленными 21 сентября сестра только что освобожденного Тавра Сандра Кротевич делилась с Фактами ICTV, что борьба продолжится за каждого пленного.

То, что наши родные вернулись, ничего не меняет. Мы будем сражаться за всех. Пока не вернется последний находящийся в плену боец, мы работу не прекратим.

Продолжает бороться за близкого человека и Екатерина Плечистова. Ее муж Олег, боец Азова, до сих пор находится в плену. В последний раз женщина слышала голос своего мужа 20 мая, когда он позвонил сказать, что они с собратьями выходят из металлургического завода Азовсталь.

Тогда Олег успокоил жену, что за местом и условиями пребывания бойцов будут следить международные организации, а на обмен защитники пойдут в ближайшие три месяца. Но когда приближается отметка года в плену, Екатерина делится с изданием Свои, что все совсем не так.

Я не знаю, где он, я не знаю, в каком он состоянии и когда его обменяют. И этот плен — это уничтожение их как воинов и уничтожение нас как ожидающих семей.

Женщина еще в июле присоединилась к Ассоциации семей защитников Азовстали, основанной в июне 2022 года, чтобы ускорить процесс освобождения бойцов из плена.

За своего родного защитника сражается и Татьяна. Ее сын Артем Вишняк в свои 21 год защищал Мариуполь, а 22-й день рождения встретил в плену. Женщина в своих соцсетях отмечает, что в сентябре бойцы были переведены из Еленовки в разные места, где они удерживаются в плену.

Я верю, что мой сын чувствует мою борьбу за него.

Любовь также отмечает, что не знает, где находится ее любимый защитник. Женщина делится, что каждый обмен — это счастье для одних семей и невыразимая боль для других.

Мы месяцами не знаем, что у них и как, где они находятся, в каком состоянии, есть ли у них медикаменты и теплые вещи. Мы ничего не знаем.

Инна Кучерявая тоже надеется на освобождение своего брата из плена и делает все возможное для этого.

Жду тебя и твоих собратьев домой живыми и здоровыми, потому что знаю, что они — твоя вторая семья и у тебя там братья и сестры.

Как поддержать пленных защитников

Ассоциация семей защитников Азовстали присоединилась к анонсу инициативной группы Вирій о проведении 25–26 марта международных митингов в поддержку пленных военнослужащих Азова.

Организаторы преследуют цель не только поддержать самих находящихся в плену защитников Азовстали, но и их семьи. Присоединиться можно в любом доступном городе.

Митинги в поддержку защитников Азовстали пройдут в городах:

Город: Сакраменто, штат Калифорния

Адрес: 1315 10th St Candlelight охранялся в содействии Украины в середине Capitol

Дата: 24.03.2023

Время: 18:00

Город: Париж

Адрес: Place de la Republique — Place de la Bastille

Дата: 25.03.2023

Время: 14:00

Город: Рига, Латвия

Адрес: Ukrainas Neatkarības iela 2 (Antonijas iela 2)

Дата: 25.03.2023

Время: 15:00

Город: Кардифф, Великобритания

Адрес: CF10 1TD

Дата: 25.03.2023

Время: 14:00

Город: Бирмингем, Великобритания

Адрес: Victoria Square

Дата: 25.03.2023

Время: 13:00

Город: Лондон, Великобритания

Адрес: Downing Street, 10

Дата: 25.03 / 26.03

Время: 16:00–18:00 / 15:00–17:00

Город: Батуми, Грузия

Адрес: Europe Square

Дата: 25.03.2023

Время: 18:00

Город: Вроцлав, Польша

Адрес: Plac Solny

Дата: 25.03.2023

Время: 15:00

Город: Кишинев, Молдова

Адрес: Boulevard Stefan cel Mare 153

Дата: 25.03 / 26.03

Время: 17:00–19:00 / 16:00–18:00

Город: Амстердам, Нидерланды

Адрес: Dam Square

Дата: 26.03.2023

Время: 14:00

Город: Аликанте, Испания

Адрес: Explanada de Alicante

Дата: 24.03.2023

Время: 18:00

Город: Валенсия, Испания

Адрес: Mercado central

Дата: 25.03.2023

Время: 18:00

Город: Корк, Ирландия

Адрес: Oliver Plunkett street 116

Дата: 29.03.2023

Время: 18:30

Город: Горсенс, Дания

Адрес: Torvet 9

Дата: 25.03.2023

Время: 15:30

Кроме того, каждый может присоединиться к акции от Ассоциации семей защитников Азовстали. Читай, как помочь в процессе обмена пленными.

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Фото: Азов / Telegram