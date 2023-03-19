Сражайтесь за них так, как они боролись за нас. Где Азов и как помочь в процессе обмена пленными

Сражайтесь за них так, как они боролись за всех нас. Об этом часто напоминают как официальные страницы ОЗСП Азов, так и родные азовцев и их командиры.

Прошло уже более года с начала полномасштабной войны и десять месяцев защитники Мариуполя находятся во вражеском плену.

Поэтому глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия рассказал в телемарафоне Єдині новини о пленных военнослужащих и как идет процесс освобождения из неволи азовцев.

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— Освобождение пленных, к сожалению, идет не теми темпами, на которые мы рассчитывали, что зависит от РФ. Они не очень любят менять азовцев.

Они всегда демонизировали это подразделение. Говорили, что они нацисты и другие легенды российской пропаганды.

Мы стараемся в каждом обмене иметь представителей Азова. Этим занимается офис президента, ГУР. В каждых переговорах они пытаются сделать определенный квотный принцип — немного людей из Нацгвардии, немного от пограничников, немного от ВСУ, немного от азовцев.

Это делается для того, чтобы никто не обижался. Это очень чувствительный вопрос. Постоянно звонят по телефону родственники, родители, пытаются подвинуть в этой очереди себя.

Но, в конце концов, я думаю, что все наши люди вернутся домой, будут обменены.

Сейчас уже есть опыт процедуры, о которой было очень сложно договориться. Речь идет об обмене командиров азовцев, которых на самом деле россияне хотели казнить. Сейчас защитники находятся в Турции, а семьи имеют право посещать их.

Сравнительно ребята там сейчас в большей безопасности, чем раньше, и имеют здоровое состояние. И мы ждем, что в конце концов они вернутся в Украину.

Акция от Ассоциации семей защитников Азовстали

Ассоциация семей защитников Азовстали запускает новый флешмоб, суть которого в распространении плакатов в поддержку защитников Мариуполя на улицах Украины, Европы и мира. В российском плену по состоянию на март 2023 только бойцов Азова находится 729 человек.

Время идет, но, к сожалению, не приближает возвращение героев домой.

Первые плакаты уже удалось разместить в центре Вены и Братиславы. Однако семьи защитников Мариуполя призывают неравнодушных печатать макеты, которые можно найти по ссылке, и размещать их на улицах городов мира.

Также можно фотографировать их и помечать Instagram-страницу Ассоциации семей защитников Азовстали.

Россияне ведут себя по отношению к украинским военнопленным по своим, зверским правилам. Об этом свидетельствует случай с расстрелом украинского пленника за лозунг Слава Украине. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы домой вернулись все защитники Украины.

Ранее воин Азова и защитник Азовстали Максим Струк рассказал в интервью, почему выбрал именно Азов, какой была борьба за Мариуполь и откуда брал силы и мотивацию вернуться на службу после плена в Еленовке.

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Фото: Азов / Instagram