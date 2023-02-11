Расплакался по возвращении домой! Защитник Азовстали — о том, почему не считает себя героем, и про свой путь на войне

Он не считает себя героем и достаточно мало рассказывает о своих заслугах. Но, несмотря на такую застенчивость, воин Азова и защитник Азовстали Максим Струк имеет стальной дух.

Мужчина решил стать военнослужащим в 17 лет, но приобщиться к защитникам смог только в 19 после окончания учебы.

Но самый большой опыт Максим получил именно после 24 февраля. Воин говорит, что все, что было до этой даты — просто цветочки. Однако ни его молодой возраст, ни настойчивость врага не смогли сломить дух мужчины в жестоких боях за Мариуполь.

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Максим Струк рассказал, что побудило его в юном возрасте встать на защиту Родины, почему выбрал именно Азов, какой была борьба за Мариуполь и откуда брал силы и мотивацию вернуться на службу после плена в Еленовке.

Что побудило в 17 лет стать на защиту Родины

Это мотивация и люди, которые вокруг тебя.

Это благодаря моему брату. Он старше меня на четыре года, и он тоже военнослужащий.

С седьмого класса он решил проходить военную службу. И я как младший брат подхватил это (желание — ред.). Поэтому в 17 лет я окончательно решил, что иду служить.

Почему выбрал Азов

Там очень много мотивированных людей. Узнал чисто случайно в интернете. Я видел разные подразделения. Прочитал какую-то статью, это заинтересовало меня.

Это боевое подразделение. Там много мотивированных людей, учат, имеют боевой опыт в Павлополь-Широкинской операции, Светлодарской дуге.

Я шел не служить, хотел воевать. Война с 2014 года, мне тогда было только 13 лет, так что тогда не было возможности. Когда окончил учебу в училище, собрал документы и уехал.

Каким было 24 февраля

В Мариуполе. По тревоге в четыре или пять утра нас подняли, мы собрались и выехали на конкретный участок за город. Там мы держали оборону.

О переходе на Азовсталь

Это было 25 или 26 апреля. Когда мы туда пришли, нас уже брал в окружение противник.

У нас тогда уже ничего не было — ни еды, ни БК (боекомплект, — ред.).

Связь также была очень плохая, потому что ее перебивали. Поэтому решили делать перекат и переходить на Азовсталь, потому что могли уже и не выйти.

Об опыте пребывания на Азовстали

Это все для меня был сон, я даже сейчас, живя обычной жизнью, не могу поверить в то, что со мной произошло.

Друг друга поддерживали. Мы были собратьями, прежде всего отвечали друг за друга, помогали друг другу.

Было ли ощущение, что защитники Азовстали могут простоять больше

Мы могли бы и больше выстоять, будь у нас боеприпасы, медикаменты и продукты. У нас этого вообще ничего не было.

Многие ребята были ранены, с ампутированными конечностями, медикаментов не было, и их так резали.

Поэтому командир полка Редис (Денис Прокопенко — ред.) выходил на переговоры для сохранения жизней. В дальнейшем для того, чтобы обменять тяжелораненых бойцов, а затем всех остальных.

О выходе из Азовстали

Я вообще не имел представления. Мы как обычно были на позициях. В определенное время нам сказали идти на совещание. Я ничего не знал, потому что интернета не было. За весь период я несколько раз смог позвонить родителям и один раз — брату.

Через несколько часов командир полка отдал приказ для сохранения жизней обменять наших тяжелораненых ребят и дальше, чтобы нас обменяли, потому что ребята умирали.

О теракте в Еленовке

Это было относительно недалеко от нас. Именно в этом ангаре я не был, я чудом не попал в этот список. В метрах 300 был этот ангар. Мы слышали взрывы.

Кому первому позвонил после освобождения из плена

Брату. Родителям не хотел, потому что я, правда, расплакался.

Я не мог поверить, что со мной произошло. Двое или трое суток отходил. Думал, что нас на этап везут или на Магадан.

О способности рассудительно оценивать умения врага

Враг прежде всего не нужно недооценивать.

Там также очень хорошие специалисты. Сейчас говорят, что российская армия — это “чмони”. Однако не нужно так говорить.

Таких людей не нужно недооценивать. Потому что соберется человек 20 таких, которые условно начнут по нашим позициям стрелять. И из-за этого может погибнуть наш хороший специалист.

О мотивации вернуться в строй после плена

Это ребята, которые находятся в плену. Я не могу никак оставить службу и жить обычной жизнью, зная, что мои ребята находятся в плену и другие ребята гибнут на передовой.

Не нужно быть в стороне. Если многие откажутся, то мы не будем знать, где линия разграничения. Надо помогать.

О том, считает ли себя героем

Нет, никогда не считал. Я сам считаю, что ничего подобного не сделал. Каждый боец поступил так же.

Каждую минуту весны наши взгляды и сердца были устремлены к ним — героям Азовстали. Лишь в начале осени часть храбрых защитников удалось вернуть в Украину, и теперь они понемногу делятся своими историями. Читай интервью офицера полка Азов Ильи Самойленко.

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Фото: Азов / Telegram