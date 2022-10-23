Ярость и ненависть к России — это правильная эмоция: Гендальф об обороне Азовстали и трансформации Украины

Каждую минуту весны наши взгляды и сердца были устремлены к ним — героям Азовстали.

Лишь осенью часть храбрых защитников удалось вернуть в Украину, и теперь они понемногу делятся своими историями и впечатлениями от новой реальности.

Герой Азовстали, офицер полка Азов Илья Самойленко с позывным Гендальф дал интервью журналисту Максиму Кропивному.

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О Денисе Прокопенко как командире

Он самый лучший. Это сверхчеловек.

Это человек с самой высокой работоспособностью, которого я видел в жизни. Это человек, который будет всегда вникать и разбираться в проблеме на 100%.

Это человек, который всегда будет помнить приоритет сохранения собратьев и выполнения боевой задачи. Этот человек — действительно эталон военного.

О новейшем вооружении для Азова

Мы не получали западное вооружение, мы не получали новейших образцов техники. То, что мы получали, было согласно планам выдачи по нашему подразделению.

Нам приходилось очень сильно работать, чтобы получить множество элементов техники и вооружения.

О ярости и ненависти у гражданских и военных

Приятно знать, что люди испытывают к России ярость и ненависть, потому что это правильная эмоция. Но, опять же, это допустимо для гражданских, но мы как военные контролируем свои эмоции.

Мы более прагматично относимся. Мы просто делаем свою работу, а наша работа — это защищать нашу Родину.

Война — это наука или искусство

И наука, и искусство. Наука в цифрах, искусство в характере. Решительность — важный элемент победы в войне, которая является войной характера.

Наука, потому что все можно подсчитать, все подвергается алгоритмическим расчетам, кроме решительности. Ты не может предположить, например, то, что командир врага будет обладать высокой решительностью и способностью автономно принимать решения. Потому это всегда комбинация.

Только в сочетании этого подхода, в адаптивности, можно поддерживать эту золотую середину.

О реакции на начало полномасштабного вторжения России

Для всей страны первые дни полномасштабной войны были шоком. Это факт. Даже для нас это было определенным образом шоком, потому что когда на рассвете 24 февраля мы вышли из командного пункта и там услышали летящие над нами ракеты, пришло понимание совершенно нового типа боевых действий.

Мы не рассчитывали, что россияне будут использовать весь свой арсенал в таком масштабе и такой широте фронта.

Во многих городах образовалась паника. Это очевидно. Обвинять людей в том, что у них была паника? Это нерационально.

Что бы выбрал: смерть Путина или смерть коррупции в Украине

Смерть Путина в России ничего не решит, а смерть коррупции в Украине — да. Поэтому так. А Путин сам умрет.

Что в жизни самое важное

Правда. Но, к сожалению, правда не правит миром.

А о том, когда правда победит в этой войне, а Украина выйдет на границу 1991 года, рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов в интервью.

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