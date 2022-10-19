Украина выйдет на границы 1991 года, а затем “начнется” — Буданов о количестве ракет России, ядерном оружии и распаде РФ

Руководителю Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майору Кириллу Буданову доверяют тысячи украинцев. Его прогнозы относительно хода войны считаются самыми точными. Буданов дал интервью проекту Орестократія, в котором рассказал, сколько ракет и дронов у России и как закончится эта война для неё.

О количестве ракет РФ

По его словам, переходу России на иностранные дроны поспособствовала низкая точность российских ракет.

— Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты. Те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже заканчиваются. По многим наименованиям эта цифра упала ниже критического уровня — 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет, — говорит Буданов.

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Он уверяет: БпЛА не могут заменить ракеты, но Россия исходит из того, что есть, ведь точность дронов выше, чем российских ракет.

— Согласно концепции безопасности, россияне должны оставлять какой-то минимум для своей обороны. Так и есть.

К примеру: именно по ракетам Искандер они уже приблизились к отметке в 13% наличия.

Концепцией запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

Сколько дронов закупила Россия у Ирана

— Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые. Но скорость их производства и доставки в Россию — не быстрый процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые. Есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем.

О системах ПВО

По словам Кирилла Буданова, количества систем ПВО, которые нам поставляют партнеры, мало для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Но наш Укроборонпром работает над решением этой проблемы.

Об окружении Путина

Руководитель разведки говорит, что в России есть две башни Кремля — ​​”голуби” и “ястребы”. Одни за мир, другие хотят продолжать войну.

— Обе эти башни понимают, что дела очень плохи, просто у них немного рознятся мысли, как из этой ситуации выходить. Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят, скажем так.

Сейчас появился новый тезис, его совершенно уж откровенно произносит и руководство России: “Главная задача — не проиграть”. Уже не идет речь о том, чтобы выиграть — не проиграть. “Мы не можем позволить проиграть”, “главное — не проиграть” и т.д. Интерпретации разные, но смысл именно этот.

Я с ним здесь соглашаюсь: проигрыш России неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению.

О распаде России

— Если победит, как говорится, ветвь сторонников мира, то они смогут признать, что все “было ошибкой”. Войска отойдут назад, за админграницу 1991 года, и перезагрузят как-то отношения со всем миром.

— “Ястребы” хотят идти до конца?

— Они понимают, что в любой конфигурации им в лучшем случае грозит солидный тюремный срок, поэтому для них продолжение войны — вопрос личного выживания.

Конец будет в любом из этих вариантов одинаковый — видоизменение РФ.

О ядерной угрозе

Россия неоднократно угрожала ядерным оружием, проводит даже ядерные учения. Кирилл Буданов говорит об этом следующее:

— Это ежегодные ядерные учения, в этом году они называются Гром-2022. Они проходят почти синхронно с учениями НАТО. Однако кульминация “тренировок” стратегических ядерных сил РФ намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО. Единственная цель — показать: “Мы можем больше”. То есть, что бы сейчас не показали учения НАТО, они хотя бы на одну ракету, но запустят больше.

Однако руководитель ГУР говорит, что Россия не готова применить тактическую боеголовку в Черном море или на юге Украины.

— Могу объяснить очень легко. Они столько времени говорят об этом, вспомните. Уже середина октября, но они еще в сентябре пригрозили: “Мы уже будем сейчас стрелять”.

Ядерное оружие в любой стране мира — это средство сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически, могут, это только ускорит распад РФ, и они это прекрасно знают и понимают.

О нападении со стороны Беларуси

— С одной стороны, создается группировка так называемых Союзных республик, в которую должны войти подразделения ВС Беларуси и эти террористические группировки РФ. Но на самом деле на территории Беларуси на всех базах длительного хранения расконсервируют технику и передают в РФ.

Она в большинстве своем идет на пополнение потерь в Донецкой и Луганской областях. Сами белорусы не имеют тех сил, которые могли бы сильно пугать нас. Поэтому Россия перебрасывает туда личный состав и в основном с автомобильной техникой, то есть это просто картинка, по крайней мере, сейчас.

Прогноз на следующий год

Кирилл Буданов уверяет, что к концу весны все должно закончиться, для начала Украина выйдет на границы 1991 года.

— После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы…

Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… Там много очень шагов.

Буданов считает, что кавказские регионы отсоединятся первыми.

— Да там много территориальных проблем, Российская Федерация — это одно название от федеративности. Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощь режима. Как только режим рухнет, все это посыплется.

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