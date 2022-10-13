Путин вынужден действовать “на грани”. Политолог Владимир Фесенко о конце войны, вступлении Украины в НАТО и развале России

Обстрелы Украины и ядерный шантаж — истерические действия Путина, загнанного в угол. Так о нынешней и будущей стратегии агрессора Вікнам в эксклюзивном интервью рассказал политолог Владимир Фесенко.

Он ответил на наиболее актуальные для украинцев вопросы — об освобождении новых территорий, конце войны, вступлении Украины в НАТО и развале России.

Россия провела псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Что это дает государству-агрессору сейчас и какими будут следующие шаги в его геополитической стратегии, если таковая есть?

— Что касается наличия у Путина стратегии, скажу такое: даже российские эксперты еще до начала большой войны обращали внимание на то, что Путин не стратег, а тактик. Впрочем, некоторые элементы стратегии и у него, и у российского руководства все же есть.

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Это условная стратегия реагирования на вызовы, которые они считают себе вызовами, а также события и последствия этих событий во время войны. То есть, это не столько стратегия, сколько так называемое воплощение теории катастроф — когда лидер страны чем дальше, тем больше сужает пространство для маневра, реагируя на текущие проблемы, которые создает существующая ситуация.

Россия в этой войне сейчас фактически двигается в ограниченном пространстве. После молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у Путина было мало вариантов, как на это реагировать. На поле боя реагировать российская армия была не готова, поэтому решили сыграть в политической плоскости, показать, что они побеждают и присоединяют новые территории. Они аннексировали несколько областей Украины.

Но ведь это тоже загоняет Путина в еще большую пропасть. Новые санкции, неудачная мобилизация, недовольство среди населения из-за этой мобилизации. А дальше Путин будет снова действовать не стратегически, а вынужденно. Не так, как он любит — действовать вопреки логике, ломать все сценарии и смешивать карты в геополитике государств. Сейчас он уже никого не удивит, он делает достаточно прогнозируемые шаги.

Что еще важно понимать: Путин воюет не только с Украиной, хотя у него есть украинофобия, он воюет с Западом.

Это и обуславливает его дальнейшие действия. Перед наступлением на Украину в феврале был избран сценарий восстановления Советского Союза. Тем самым он хочет усилить Россию в противостоянии с Западом. Даже Лукашенко в одном из интервью как-то оговорился, что он хотел бы расширения “Союзного государства”, в которое входят Беларусь и Россия.

Впрочем, сценарий обновления СССР не сыграл, всё пошло не по плану. Поэтому, опять же вынужденно, Путин пошел на сценарий “минимум” — аннексию хотя бы части территорий. Что они контролировали в сентябре, то они и аннексировали. Но ведь с точки зрения стратегии это снова происходило в авральном порядке: присоединили к России даже те земли, которые на следующий день уже были отвоеваны ВСУ.

Задача Путина сейчас — удержать эти территории, показать, что так называемая победа окончательная. При этом он использует свой старый прием — пугать.

И самое интересное, если на его запугивание никто не реагирует, не уступает, он начинает реализовать свои “пугалки”. Ибо он вынужден действовать под давлением обстоятельств. То есть, действовать “на грани”. Поэтому он обстреливает города, сознательно убивает мирных, использует все возможные методы угнетения как простых украинцев, так и ВСУ.

Раскол России возможен в ближайшей перспективе? Есть ли предпосылки после региональных протестов в Дагестане или в Якутии?

— Когда Путин начал мобилизацию, даже по оценкам кремлевских источников, был нарушен так называемый социальный контракт между властями России и ее гражданами.

Там люди с начала “нулевых” лет жили по принципу невмешательства в политическую жизнь страны, а получали возможности для личного обогащения — не только олигархического, но и среднего. Государство давало возможность развиваться бизнесу разного масштаба, силовым структурам, даже как-то социально поддерживало народ — особенно для этого были золотые времена в период высоких цен на нефть и газ. Эта модель и создала так называемых аполитичных россиян.

Теперь же война пришла в дом простых россиян. “Социальный контракт” нарушен. Какая-то часть россиян поддерживала войну у своих телевизоров, потому что работал принцип поддержки “своих”. Она безумствовала: “Бьём хохлов!” Теперь приходят повестки, пришел шок не от потенциальных рисков, как в начале войны, а от реальных.

Тысячи мужчин убегают от мобилизации. Кто-то убежать не может. Поэтому самые бедные провинциальные регионы вынуждены сопротивляться в виде протестов.

Начались и внутренние споры в российских властях. Встал вопрос: “Кто виноват в нынешней ситуации?” Это не только Путин. Звучат и имена Шойгу, Герасимова, простых генералов.

Параллельно — бегство с фронта самих солдат. Возникают люди с оружием. Это уже начало анархии. В таких условиях нарастает злоба на своих же. Поэтому через некоторое время — несколько месяцев или год — первыми встанут серьезно люди с оружием — солдаты, мобилизованные, даже силовики. Если их силу увидят национальные меньшинства, брошенные на войну первыми, они присоединятся.

Внутренние перемены России неизбежны. Вопрос только времени и формата.

Это может быть серьезное восстание проблемных регионов, где есть внутренняя нестабильность, как, например, Дагестан. Это может быть дальнейшее отсоединение от России при экономической самостоятельности определенных республик, таких как Татарстан. Там есть своя нефть, свое сельское хозяйство, а главное — ощутимое самобытное региональное и культурное отличие от России. Такая же ситуация с Башкортостаном.

Проблемы “сверху” уже начались. Часто с Путиным даже не могут выйти на связь, чтобы согласовать риторику Кремля. Поэтому пресс-секретарь Песков не может официально заявить, в каких границах аннексированы территории Украины. Нет даже единства по таким вопросам.

Это начало хаоса — бунтов, смены власти, гражданской войны.

Главное, что будет влиять на развитие событий, это ситуация на фронте, в том числе успехи ВСУ.

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Вступление Украины в НАТО официально поддержали девять государств-членов. Насколько возможно реальное решение по принятию нас в военный блок в ближайшие годы?

— Здесь интересная ситуация в хорошем для нас смысле, потому что раньше Россия, ведя против нас гибридную войну, надеялась за счет аннексированных украинских территорий перекрыть нам путь в НАТО. Война на Донбассе и захват Крыма произошли именно с этой целью, чтобы сдерживать нашу интеграцию в блок. Но сейчас ситуация изменилась, это уже не мешающий фактор.

Когда руководство Украины подало заявку в ЕС в конце февраля, враг был возле Киева, все считали нашу интеграцию фантазией. А вот после поражений россиян на севере Украины Евросоюз начал нашу заявку рассматривать.

Когда Европа увидела, что Украина выстояла, что с ней можно сотрудничать, с ней можно вести серьезные дела и нас нужно поддерживать, был сделан символический жест — предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. С заявкой в ​​НАТО похожая ситуация.

Конечно, сейчас ту же Германию и США и некоторые другие страны, как Венгрия или Турция, будет сдерживать сам факт продолжающейся войны. Все они боятся той пятой статьи в уставе НАТО о взаимопомощи. Они не хотят вступать прямо в войну. Пока идут активные боевые действия — вступления не будет. Война закончится — будет уже другое дело.

Украинское руководство это прекрасно понимает, но все равно это сделало, подало заявку. И это был отличный ход! Это мощный шаг, который показал Путину в тот же день, когда произошла аннексия новых территорий, что мы не пойдем на компромисс ни при каких условиях, мы идем в НАТО.

В то же время заявка в НАТО — это способ влияния на Запад заявить о своих намерениях и напомнить о необходимости новых поставок оружия. Зеленский очень интересную риторику при этом имеет с западными партнерами: он не просит помощи, он требует — причем больше, чтобы получить в результате столько, сколько нужно. Сначала какие-то страны сомневались, давать ли нам тяжелое оружие, но в конце концов дали. Так будет и с НАТО.

Мы подали заявку, чтобы НАТО дало ответ — будет ли нейтрально открыта дверь военного блока или мы целенаправленно идем в него с последующим вступлением. И я вижу, что это произойдет, но после войны. К тому же уже идет активная разработка гарантий безопасности для Украины. Это тоже важный процесс, который обсуждается с НАТО.

В риторике руководства США также звучит одобрение предстоящего вступления Украины в НАТО, но только в виде заявлений, а не решений. Есть поддержка в виде поставок оружия, впрочем, все еще недостаточная для полного разгрома России. США выгодна медленная война в Украине? И выгодно ли Штатам на данном этапе наше вступление в военный блок?

— Обратите внимание, что сразу после подачи Украиной заявки в НАТО состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Ермака с помощником президента Байдена в Турции. Это еще и была очная встреча. Сразу после этого телефонные разговоры Зеленского и Байдена.

Штаты очень заинтересованы в нашей победе, но не дают нам сразу всего вооружения, потому что это природа наших партнеров.

В первые месяцы они вообще боялись, что мы проигрываем. Логика была такова: зачем давать Украине оружие, если она проиграет и это оружие потом окажется в руках России. Когда они поняли, что мы не проигрываем, они начали давать оружие, но не торопились, смотрели, как мы используем те же Himars. Сейчас они все еще не предоставляют нам много мощного оружия, потому что боятся прямого конфликта с Россией, который может вытекать из массовой поставки оружия.

Этот страх столкновения с россиянами тянется еще со времен Холодной войны. Он у них в крови. Они понемногу пытаются давать тяжелое вооружение, проверяя, как реагирует Россия на успехи ВСУ.

“Хлопок” в Крыму — это был важный тест, за которым наблюдали США. И после успехов начали оказывать еще поддержку. Если мы слишком быстро будем наступать и использовать это оружие, Путин может пойти на безумные шаги и прикажет нажать кнопку запуска ядерной ракеты. А так сейчас режим Путина и его армию зажимают в тисках постепенно.

Посол Европейского Союза Матти Маасикас оценил наиболее реальное время вступления Украины в ЕС в семь лет. Уложимся ли мы в этот срок, исходя из нынешней ситуации, и можем ли ускорить процесс?

— Этот срок семь лет — он наиболее реалистичен. Надо понимать, что сначала нужно завершить войну. Пока не завершена война, мы будем постепенно двигаться в направлении ЕС. После получения кандидата мы должны выполнить семь основных позиций для перехода в новый статус — в будущем это членство. Это наше домашнее задание до начала переговоров о самом вступлении. Потом уже в рамках этих переговоров мы будем понимать, как Украина будет адаптироваться к законодательству Евросоюза, а по опыту Польши или Чехии — на это уйдет несколько лет.

Но главным будет процесс восстановления после всех разрушений, которые мы испытали. ЕС обещал с этим помогать, но мы знаем, что в самом Союзе есть своя нестабильная экономическая ситуация, которую тоже создала наша война. Это объективно требует несколько лет для восстановления и экономического, и политического.

Впрочем, самое важное то, что мы способны, и Европа это понимает. Она поняла, что мы не слабое государство, у нас есть действенные государственные институты. Да, есть коррупция, проблемы в энергетике, но в критических условиях мы не развалились, мы стоим крепко и при этом продолжаем развиваться. После войны все пойдет еще быстрее. И ЕС, и НАТО будут хотеть иметь столь мощный восточный фланг, который может обеспечить Украина.

Как Украина и Европа изменятся глобально, когда мы вступим в ЕС и НАТО? Что это значит для России и Беларуси?

— Европа будет всячески поощрять интеграцию Украины в свою экономическую и среду безопасности. Для нас дверь уже открылась. Мы неизбежно станем региональными лидерами как государство. Безусловное влияние наша интеграция будет иметь на Беларусь. В частности, наш экономический рост и реформирование года через два позволит занять новые ступеньки и вытеснит экономики более отсталые, такие, как сейчас белорусская.

Что касается России, то это отдельная тема. Варианты развития России, у которой под боком потенциальный, а затем и действующий член ЕС и НАТО, могут быть разными. Это может быть и распад и полураспад, когда отдельные национальные окраины захотят отделиться. Китай, в свою очередь, может усилить свое влияние на Россию, тем самым делая ее еще более зависимой и слабой, а в дальнейшем может и воспользоваться этим, чтобы контролировать Дальний Восток.

Варианты разные, но главное, чтобы исчез путинский режим, не просто он сам как личность, но и его окружение и порядки.

Если этого не произойдет, то для Украины, Европы и НАТО в целом будут постоянные угрозы с той стороны.

Какие сценарии выхода из войны пока есть у Путина?

— Их цель, в которую они до сих пор верят в Кремле, — заставить Украину капитулировать. Для этого они пугают и прибегают к крайностям, буквальным военным преступлениям. Это и обстрелы критической инфраструктуры с неба, и, в частности, угрозы применения тактического ядерного оружия. Это красный предел, последний предел. Тем не менее они пытаются мобилизовать сейчас россиян, но у них даже нет материально-технического обеспечения для солдат. У них прокладки вместо кровоостанавливающих средств, а ржавое железо вместо автоматов.

Если мобилизация не удастся и нового вооружения у них нет, то есть два варианта.

Первый — это условная зимняя пауза со стороны российских атак, чтобы набраться сил перед новой волной наступления. Второй вариант, при дальнейшем удачном контрнаступлении ВСУ и сильной позиции Запада в помощи Украине, им просто придется сдавать позиции, но очень медленно, постепенно и шаг за шагом.

Какие последствия реально возможны для России при применении тактического или стратегического ядерного оружия?

— Я уверен, Путину уже поступали определенные так называемые партнерские предупреждения и от лидеров Китая, и от Индии о том, что применять ядерное оружие не стоит. Но в то же время такой сценарий мы имеем в виду.

Если он сбудется, например, в виде запуска тактического ядерного оружия, то произойдет апокалипсис для самой России. Это риск для элит русских, риск потерять все, включая собственную жизнь. Если будет обсуждаться такой приказ — пустить ядерное оружие в ход, возможны варианты и мятежа элит против Путина, попытки его устранить физически. Это может произойти еще до фактического запуска на этапе обсуждения и вариантов выполнения приказа.

Остается только один вопрос — решится ли кто-нибудь на радикальные сценарии в России. Если ядерное оружие будет использовано, то будет ответ Запада. Возможно, это будет не запуск ответных ракет, но полная абсолютная изоляция этой страны-агрессора от мира. Полная и окончательная изоляция.

Россия пытается сломить волю украинцев и сплоченность всего мира вокруг ценностей демократии, правды и справедливости. Но ей это точно не удастся. Цивилизованные государства продолжают поддерживать Украину, поэтому наша победа — только вопрос времени. Читай, как прошла встреча Rammstein 6 в Брюсселе.

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