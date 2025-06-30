Ужасная трагедия, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 вблизи Оленевки, наконец получила чёткое признание на международном уровне.

Тогда в результате жестокого террористического акта погибли более 50 украинских военнопленных, а около 130 получили ранения.

Сразу после взрыва Россия традиционно обвинила в этом Украину, заявляя о якобы ударе ракетой HIMARS.

Однако, как свидетельствует недавний внутренний анализ ООН, эта ложь развенчана, и ответственность за преступление полностью лежит на РФ.

Долгий путь к справедливости

После трагедии Международный Комитет Красного Креста (МККК) и ООН сразу же выразили готовность расследовать этот кровавый акт.

Однако Миссия ООН по установлению фактов касательно Оленевки была распущена уже через пять месяцев из-за отсутствия гарантий безопасности, что сделало её работу невозможной.

Украинская сторона неоднократно пыталась передать Миссии ООН имеющиеся материалы, однако, по словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, ознакомиться с ними она так и не согласилась.

Предложение совместно посетить место событий с российской уполномоченной по правам человека также было отклонено.

Лишь спустя год ООН публично заявила, что теракт в Оленевке не был вызван ракетой HIMARS, опровергнув ключевую версию России.

Однако, несмотря на очевидные доказательства, ООН до сих пор воздерживалась от прямого обвинения России.

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Анализ ООН: Россия спланировала и совершила преступление

Переломным моментом стала недавняя публикация группой экспертов ООН подробного отчёта, который содержит неопровержимые доказательства.

Этот внутренний анализ ООН чётко засвидетельствовал, что именно Российская Федерация спланировала и осуществила атаку на Оленевку.

Наконец-то вещи названы своими именами, и международное сообщество получает прямое подтверждение преступных действий России.

В докладе детально определено оружие и боеприпасы, которые использовали Вооружённые силы РФ для убийства украинских военнопленных.

Документ также глубоко рассматривает планирование, организацию и непосредственное осуществление этого преступления.

Анализ охватывает ход расследований, проведённых Россией, Украиной и самой ООН, а также содержит дальнейшие рекомендации для Украины.

Этот важный документ должен стать сильным толчком для продолжения всестороннего расследования.

Боль украинцев за Оленевку остаётся, и Украина продолжает настаивать на справедливом расследовании и наказании всех виновных в этом ужасном преступлении.

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