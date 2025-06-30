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Правда об Оленевке: ООН официально признала Россию виновной в кровавом теракте

Мария Дзюба, редактор сайта 30 июня 2025, 20:15
Правда об Оленевке: ООН официально признала Россию виновной в кровавом теракте
Фото Getty Images, Суспільне

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