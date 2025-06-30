Правда про Оленівку: ООН офіційно визнала Росію винною у кривавому теракті

Жахлива трагедія, що сталася в ніч із 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 поблизу Оленівки, нарешті отримала чітке визнання на міжнародному рівні.

Тоді внаслідок жорстокого терористичного акту загинуло понад 50 українських військовополонених, а близько 130 були поранені.

Одразу після вибуху Росія традиційно звинуватила Україну, заявляючи про нібито удар ракетою HIMARS.

Проте, як свідчить нещодавній внутрішній аналіз ООН, ця брехня розвінчана, і відповідальність за злочин повністю лежить на РФ.

Довгий шлях до справедливості

Після трагедії Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН одразу висловили готовність розслідувати цей кривавий акт.

Проте Місія ООН зі встановлення фактів щодо Оленівки була розпущена вже за п’ять місяців через відсутність гарантій безпеки, що зробило її роботу неможливою.

Українська сторона неодноразово намагалася передати Місії ООН наявні матеріали, проте, за словами Омбудсмана Дмитра Лубінця, ознайомитися з ними вона так і не погодилася.

Пропозиція спільно відвідати місце подій з російською уповноваженою з прав людини також була відхилена.

Лише через рік, ООН публічно заявила, що теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS, спростувавши ключову версію Росії.

Однак, попри очевидні докази, ООН досі утримувалася від прямого звинувачення Росії.

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Аналіз ООН: Росія спланувала та здійснила злочин

Переломним моментом стало нещодавнє опублікування групою експертів ООН докладного звіту, який містить неспростовні докази.

Цей внутрішній аналіз ООН чітко засвідчив, що саме Російська Федерація спланувала та здійснила атаку на Оленівку.

Нарешті речі названо своїми іменами, і міжнародна спільнота отримує пряме підтвердження злочинних дій Росії.

У доповіді детально визначено зброю та боєприпаси, які використовували Збройні сили РФ для вбивства українських військовополонених.

Документ також глибоко розглядає планування, організацію та безпосереднє здійснення цього злочину.

Аналіз охоплює хід розслідувань, проведених Росією, Україною та самою ООН, а також містить подальші рекомендації для України.

Цей важливий документ має стати сильним поштовхом для продовження всебічного розслідування.

Біль українців за Оленівку залишається, і Україна продовжує наполягати на справедливому розслідуванні та покаранні всіх винних у цьому жахливому злочині.

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