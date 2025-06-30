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Правда про Оленівку: ООН офіційно визнала Росію винною у кривавому теракті

Марія Дзюба, редакторка сайту 30 Червня 2025, 20:15
Правда про Оленівку: ООН офіційно визнала Росію винною у кривавому теракті
Фото Getty Images, Суспільне

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