Сериал Гарри Поттер от HBO: дата премьеры 1 сезона в Украине

Если ты вырос(-ла) на истории о мальчике со шрамом, то к новому Гарри Поттеру невозможно относиться просто как к очередному сериалу.

Тут смешаны ностальгия и то самое ощущение: а вдруг в этот раз мы наконец увидим Хогвартс таким, каким представляли его, когда читали книги?

Но ждать премьеры недолго, и все точки над “и” станут уже в первом сезоне. Так когда выйдет сериал Гарри Поттер и что известно о новых актерах — в материале.

Сериал Гарри Поттер 1 сезон: дата выхода

Премьера сериала Гарри Поттер запланирована на 25 декабря 2026 года — HBO покажет его на Рождество, а смотреть новые эпизоды можно будет на HBO Max.

Первый сезон получил название Гарри Поттер и философский камень и вернет нас в самый первый год Гарри в школе волшебства.

Именно здесь он узнает о своем происхождении, познакомится с Роном и Гермионой, пройдет распределение по факультетам, впервые столкнется с тайнами замка и постепенно поймет, что прошлое его семьи гораздо ближе, чем кажется.

Warner Bros. Discovery обещает максимально близкую к книгам адаптацию, поэтому есть надежда увидеть детали, для которых в фильмах просто не хватило времени.

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Новый сериал Гарри Поттер: актеры

О касте актеров нового Гарри Поттера Вікна уже писали, в частности, кто станет новым Гарри, Роном и Гермионой в сериале.

Но пока мы не увидим героев на экране, интерес к их личностям лишь подогревается. Поэтому дополним наш рассказ.

Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стентон, а Рона — Аластер Стаут.

У Доминика, пожалуй, самая интересная история прослушивания. Он пришел на кастинг в Глазго и представил стихотворение, которое сам написал о своих выходных. Эта деталь хорошо показывает, кого искали создатели: не маленькую копию Дэниела Рэдклиффа, а ребенка с собственной индивидуальностью.

А вот у Арабеллы уже был сценический опыт: в 2023–2024 годах она играла Матильду в лондонском спектакле Matilda The Musical. То есть перед камерой и на сцене она уже умела работать.

Аластер Стаут, в отличие от Арабеллы, не был известен. И это, кажется, одна из главных особенностей нового кастинга: HBO не стало искать уже раскрученных юных звезд.

Во взрослом составе — Джон Литгоу в роли Дамблдора, Джанет МакТир в роли Макгонагалл, Ник Фрост в роли Хагрида и Паапа Эссьеду в роли Снейпа.

А еще есть свежая новость для фанатов: во втором сезоне Гилдероя Локхарта сыграет Кит Харингтон. Он заменил Николаса Холта, который покинул проект из-за конфликта графиков. Харингтон уже имеет связь с этой историей — ранее он озвучивал Локхарта в аудиоверсии Тайной комнаты.

Читай также в нашем другом материале: украинка сыграет профессора в сериале о Гарри Поттере.

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